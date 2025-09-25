La volta buona, Marialaura De Vitis racconta il suo amore per Jimmy Ghione e lancia una frecciata a Paolo Brosio

La 27enne racconta a Caterina Balivo la sua storia con Jimmy Ghione: amore vero nonostante i 34 anni di differenza e parole dure sugli ex.

Dal legame con Brosio alla nuova vita sentimentale

La vita sentimentale di Marialaura De Vitis ha attraversato numerose fasi, tra gossip, televisione e relazioni finite sotto i riflettori. Nel 2020, durante la trasmissione Live – Non è la d’Urso, la famosa “macchina della verità dell’Alabama” aveva sollevato dubbi sulla sincerità della storia d’amore tra lei e Paolo Brosio. Una relazione durata fino al maggio 2021, conclusa tra polemiche e scetticismi.

L’anno successivo la giovane è approdata a L’Isola dei Famosi, dove ha stretto una forte amicizia con Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Un rapporto che aveva incuriosito il pubblico ma che non è mai sfociato in una relazione ufficiale. Oggi, a distanza di qualche anno, la modella ha ritrovato la serenità accanto a Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, con cui vive una storia d’amore da oltre due anni.

Le critiche sull’età e la replica di Marialaura

Ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, Marialaura ha raccontato la sua quotidianità con Ghione, affrontando anche le critiche legate ai 34 anni di differenza che li separano. «Per la differenza di età ricevo molti commenti non belli. La critica classica è quella che io sto con un uomo o per i soldi o per la fama. Però da quando sto con Jimmy non mi importa più di quello che dicono», ha dichiarato.

La modella ha spiegato di non essersi mai sentita così felice e innamorata: «Stando con lui ho capito che prima in realtà non avevo mai amato davvero. Se i miei ex si dispiaceranno? Mi dispiace per loro, ma non c’è proprio gara. Il mio compagno mi ha fatto capire che cos’è davvero l’amore». Parole che non potranno lasciare indifferenti i suoi ex partner, a partire da Brosio, che aveva difeso pubblicamente quella relazione tanto chiacchierata.

Jimmy Ghione come “Peter Pan”

Nel suo racconto, Marialaura ha anche svelato aspetti inediti del legame con l’inviato televisivo, definendolo «un Peter Pan». Ha spiegato che il rapporto funziona perché lei si considera molto matura, mentre lui conserva una parte fanciullesca che la diverte. «I suoi figli li ho conosciuti quest’anno, nonostante stiamo insieme da due anni e mezzo. Il suo primogenito ha vent’anni, quindi a livello di età sono più vicina a lui che al padre, ma di testa è più maturo il figlio», ha scherzato la modella.

Il primo incontro tra i due è avvenuto durante un evento sul mare e per Marialaura è stato un vero colpo di fulmine. «Mi ha colpito subito, per me è il Brad Pitt italiano. Non mi era mai capitato di innamorarmi così velocemente, mi sono buttata subito», ha raccontato. Oggi la coppia vive con leggerezza e complicità, tra sorrisi e sostegno reciproco. «Mi aggiunge protezione, valori e mi sprona a inseguire i miei sogni», ha concluso la giovane.