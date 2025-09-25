Belén esplode contro i paparazzi e urla per strada: «State lontani da mia figlia»

Nuova lite per Belén Rodriguez: la showgirl argentina ha affrontato i paparazzi in strada, a Milano, mentre era con la figlia Luna Marì.

Lo scontro in strada con i fotografi

Ancora tensione tra Belén Rodriguez e i paparazzi. La showgirl argentina, 41 anni, è stata protagonista di un acceso litigio in pieno centro a Milano, nella zona di Garibaldi, dove si trovava insieme alla figlia Luna Marì. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Rodriguez avrebbe perso la pazienza nel vedere i fotografi puntare i loro obiettivi contro di lei e la bambina. «Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina!», avrebbe gridato tenendo la figlia per mano.

La scena si sarebbe consumata all’uscita da un locale, poco dopo che la conduttrice aveva preso la piccola all’uscita di un noto istituto scolastico del capoluogo lombardo. La bambina stava facendo merenda con la madre quando i flash hanno acceso la tensione. La reazione di Belén sarebbe stata immediata, con urla rivolte direttamente ai fotografi, accusati di essere troppo invadenti.

Una lunga storia di sfuriate pubbliche

Il rapporto tra la Rodriguez e i paparazzi è da sempre caratterizzato da alti e bassi. Pur avendo riconosciuto in passato che con il tempo il clima si era in parte disteso, episodi come quello di Milano dimostrano che la diffidenza e il fastidio restano forti. Non è la prima volta, infatti, che la showgirl si lascia andare a sfoghi clamorosi in pubblico.

Tra gli episodi più recenti figura quello avvenuto in Sardegna, quando la conduttrice ebbe un alterco con un dipendente di un distributore di carburante. L’uomo le aveva fatto notare di aver oltrepassato una zona delimitata da un birillo e la replica di Belén fu durissima: «Mi stai sul ca**o», aveva urlato davanti a diversi testimoni.

Un’altra lite è stata documentata a Porto Cervo, dove la showgirl, durante una serata con amici, aveva iniziato a ballare su un tavolo in un locale. Un gruppo di ragazzi romani la stava riprendendo con lo smartphone e lei, accortasi della scena, avrebbe reagito con rabbia, chiedendo di smettere immediatamente.

Una vita sotto i riflettori

Da sempre esposta all’attenzione mediatica, Belén Rodriguez non ha mai nascosto la fatica di gestire la pressione dei fotografi, soprattutto quando coinvolgono i suoi figli. Prima di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl ha avuto un altro figlio, Santiago, frutto del legame con l’ex marito Stefano De Martino.

Le sue reazioni pubbliche, spesso molto dirette, continuano a dividere l’opinione pubblica: c’è chi le rimprovera il tono aggressivo e chi, al contrario, difende la sua volontà di proteggere la vita privata, in particolare quella dei figli. Per ora, dalla showgirl non è arrivata alcuna replica ufficiale dopo l’episodio di Milano, ma non è escluso che decida di intervenire sui social, come già avvenuto in altre circostanze.