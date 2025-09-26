Caos in Parlamento sulla Flotilla, FdI attacca: “Opposizioni irresponsabili”

A Montecitorio scintille tra maggioranza e opposizioni dopo l’attacco israeliano alla Flotilla: accuse incrociate, seduta sospesa e nuove tensioni politiche.

Lo scontro alla Camera

Mattinata infuocata a Montecitorio mercoledì 24 settembre. Le opposizioni hanno chiesto la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo per discutere dell’attacco israeliano contro la Sumud Flotilla, ma la seduta si è trasformata in un vero e proprio scontro politico. Deputati di Avs e M5S hanno occupato i banchi del governo, costringendo l’Aula alla sospensione. Immediata la reazione di Fratelli d’Italia, che sui social ha bollato la protesta come “l’ennesima sceneggiata di un’opposizione che si professa democratica e poi trova un pretesto al giorno per bloccare i lavori del Parlamento”. Per il partito di maggioranza, si tratta dell’ennesima prova di “irresponsabilità” delle opposizioni.

Le accuse dell’opposizione

Durissime le repliche dal fronte opposto. Marco Grimaldi di Avs ha accusato il ministro degli Esteri Antonio Tajani di essere a conoscenza dell’attacco israeliano e di non aver condannato l’aggressione: «Parole gravissime e inaccettabili. Nessuna condanna per un’aggressione contro imbarcazioni italiane, con cittadini italiani ed europarlamentari a bordo, in acque internazionali». Un attacco frontale che punta il dito contro il linguaggio usato dal ministro, considerato la prova di un tacito accordo con Israele.

Il M5S: “Attacco all’Italia”

Sulla stessa linea anche il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, che ha denunciato l’attacco alla barca battente bandiera italiana, con a bordo l’europarlamentare Marco Croatti: «Attaccando una barca italiana si attacca l’Italia. Chiediamo che l’Aula venga sospesa e che il ministro della Difesa Guido Crosetto venga a riferire». Una richiesta che ha esasperato ulteriormente il clima politico. Dal governo è arrivata la risposta con l’autorizzazione alla fregata Fasan a salpare a tutela della Flotilla, nel tentativo di placare le polemiche e rafforzare la presenza italiana sullo scenario internazionale.