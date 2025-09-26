Sondaggi 2025, FdI scappa, Pd in grosso affanno, scende M5s, sale Fi, stabile Lega

Una supermedia YouTrend/AGI fotografa il panorama politico a tre anni dall’ascesa di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia cresce, il centrosinistra si riorganizza, M5S arretra.

Fratelli d’Italia al 30%, centrodestra in vantaggio

La supermedia speciale diffusa da YouTrend/AGI nel giorno del terzo anniversario del governo Meloni conferma il primato del centrodestra. Fratelli d’Italia tocca quota 30%, con un balzo di 4 punti rispetto al 2022. Un consolidamento che non penalizza gli alleati: la Lega resta stabile all’8,7%, mentre Forza Italia guadagna mezzo punto attestandosi all’8,6%. In lieve crescita anche Noi Moderati, che sale all’1,1%. Complessivamente, la coalizione si attesta al 48,4%, con un progresso di 4,6 punti in tre anni.

Centrosinistra in recupero ma frammentato

Diverso il quadro sul fronte opposto. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, registra un miglioramento e raggiunge il 21,8%, con un guadagno di 2,7 punti. Stesso incremento per Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,3%. Tuttavia, la coalizione nel suo insieme si ferma al 29,9%, pur crescendo di 3,8 punti rispetto al 2022. Nonostante i progressi, il divario con il centrodestra resta ampio.

Il calo del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo

Il vero sconfitto della supermedia è il Movimento 5 Stelle, che perde 2,4 punti e scivola al 13%. Male anche le forze dell’ex Terzo Polo: Azione si ferma al 3,3%, mentre Italia Viva cala al 2,3%. +Europa perde un punto netto e si attesta all’1,8%. I dati confermano così un indebolimento del polo centrista, incapace di incidere sugli equilibri generali e costretto a inseguire.