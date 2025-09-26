Vittorio Sgarbi, la figlia lo vuole sotto tutela e lui replica: «Mi sposo subito con Sabrina Colle»

Il critico d’arte replica alla figlia Evelina che lo accusa di non essere autosufficiente: «È esosa». Intanto conferma l’imminente matrimonio con la storica compagna.

La lite familiare e la causa in tribunale

Torna al centro delle cronache Vittorio Sgarbi, al quale la figlia Evelina ha notificato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno. La giovane, assistita dall’avvocato, ha chiesto al tribunale di Roma di accertare le condizioni di salute del padre. «Il 28 ottobre in tribunale avrò almeno modo di vedere finalmente mio padre e di capire il suo reale stato di salute. Voglio solo il suo bene», ha dichiarato Evelina.

La madre, Barbara Hary, ha difeso la figlia respingendo voci mai confermate sulle circostanze della nascita. «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne e dalle cose palesemente false fatte trapelare sui giornali, al fine di screditare la mia persona e quella di mia madre. Nel 2023 chiesi a Vittorio di rettificare un articolo che mi definiva adultera, e lui stesso parlò di un “grottesco errore”», ha ricordato.

La replica di Sgarbi e la storia della borsa Dior

Dal canto suo, Sgarbi ha replicato con durezza, sostenendo che la figlia sia «in cerca di visibilità» e mal consigliata. «Forse non le basta ciò che ho fatto per lei, vuole di più. Spera forse di trovare chissà quale bengodi», ha commentato.

Il critico ha ricordato anche un episodio che, a suo dire, avrebbe segnato un punto di rottura: la rinuncia di Evelina alla partecipazione al Grande Fratello Vip, con un cachet da 100 mila euro. «Mi arrabbiai molto perché avrebbe potuto permettersi la borsa che voleva, invece di pretenderla da me», ha raccontato. Alla fine, però, fu lui stesso a regalarle una borsa Dior da 2.800 euro: «Evelina è esosa, l’ho sempre detto, preferisce scorciatoie invece di impegnarsi seriamente».

L’annuncio delle nozze con Sabrina Colle

In mezzo a polemiche e accuse, Sgarbi ha sorpreso tutti annunciando un passo decisivo nella sua vita privata: il matrimonio con Sabrina Colle, la compagna con cui condivide la vita dal 1997. «Lentamente mi sto riprendendo, la mia medicina è stata soprattutto Sabrina, che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Anzi, volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo. Subito, appena possibile», ha dichiarato.

Il critico ha anche chiarito l’equivoco su Barbara Hary, spiegando che non era lei la “signora sposata” di cui in passato si era scritto. «Capita spesso che ci sia confusione sulla mia prole. Hanno perfino scritto che avrei in giro 40 figli. Certo, se ognuno di loro mi chiedesse una borsa, sarebbe un problema», ha ironizzato.

La salute e i progetti futuri

Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli per depressione, Sgarbi sostiene di aver ritrovato energia e appetito. «Non ho mai avuto paura di morire, ma oggi vi dico che voglio tornare a occuparmi anche di politica», ha affermato. Se il centrodestra dovesse vincere le elezioni regionali nelle Marche, si è detto pronto ad assumere l’incarico di assessore alla Cultura.