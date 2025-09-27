Carolyn Smith, le lacrime sui social: “Dieci anni fa la diagnosi ma non è finita”

L’icona di Ballando con le stelle ha ricordato in diretta Instagram la lunga lotta contro il tumore, ringraziando il pubblico per l’affetto che non l’ha mai lasciata.

Il messaggio commosso prima di Ballando con le stelle

Il sorriso e l’energia di Carolyn Smith hanno accompagnato per vent’anni le dirette di Ballando con le stelle su Rai 1, ma nelle ultime ore la coreografa ha deciso di condividere con i fan un pensiero molto personale. In una diretta Instagram a ridosso dell’inizio della nuova edizione del dance show, la presidente di giuria non si è limitata a commentare il cast stellare, ma ha voluto anche aprire il cuore parlando della propria salute. Quest’anno ricorrono infatti dieci anni dalla diagnosi di tumore al seno, una battaglia che ha segnato profondamente la sua vita e che ancora oggi richiede cure costanti.

“Sono ancora qui, ma la lotta continua”

“Sorrido perché sono ancora qui a parlare con voi. Sono vent’anni che sono in onda. Il 2 ottobre di quest’anno è il ‘compleanno’ della mia situazione oncologica”, ha detto Smith durante la diretta, ricordando il giorno in cui ricevette la notizia che avrebbe cambiato la sua esistenza. Poi ha aggiunto: “Dieci anni fa mi hanno detto ‘hai un tumore’. Sono ancora qua, sto facendo un cu*o grande come una casa per stare il meglio possibile perché la mia situazione non è finita. Costantemente mi curo, non sono libera di dire che sono guarita. Ma mi sveglio ogni giorno pensando che sta andando bene, lotto sempre con il sorriso. Perché la vita è bella nonostante i problemi e io ringrazio Dio di essere una ballerina…”. Parole che hanno toccato profondamente i suoi fan, testimoni della sua forza e del suo coraggio.

Il ringraziamento al pubblico

Visibilmente commossa, Carolyn ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai telespettatori che negli anni non le hanno mai fatto mancare sostegno e affetto: “Il ballo mi ha salvato e poi… (e poi vado via altrimenti mi metto a piangere). Voi. Senza il pubblico, senza il vostro supporto sarebbe stata molto più dura”. Le sue dichiarazioni hanno scatenato centinaia di messaggi di vicinanza, dimostrando ancora una volta il legame indissolubile che unisce la ballerina al pubblico italiano, pronto a seguirla anche in questa nuova stagione televisiva.