Barbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle: “Non è un passo indietro, ma un passo avanti”ma la Lucarelli la punge

La conduttrice torna in Rai con una rumba accanto a Pasquale La Rocca. Applausi e critiche: tra i giudici spicca la stoccata ironica di Selvaggia Lucarelli.

Il ritorno di Barbara D’Urso in pista

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 27 settembre, ha visto il tanto atteso ritorno di Barbara D’Urso sul palco televisivo. La conduttrice, affiancata dal maestro Pasquale La Rocca, ha scelto di mettersi in gioco con una rumba emozionante, affrontando con autoironia la sua nuova sfida. “Pensavo di fare il programma del sabato sera, invece è domenica mattina un altro po’”, ha scherzato poco prima dell’esibizione.

Nella clip introduttiva, D’Urso ha raccontato il significato personale della sua partecipazione: “Se qualcuno vede questo come un passo indietro sbaglia: io mi metto in gioco con coraggio in una cosa per me nuova”. A 68 anni, ha spiegato di allenarsi ogni giorno alla sbarra pur non considerandosi una ballerina. “Ridiamo moltissimo, litighiamo moltissimo”, ha aggiunto parlando del rapporto con La Rocca.

La performance e le reazioni della giuria

L’esibizione sulle note di una rumba scenografica ha emozionato parte della giuria. Carolyn Smith ha lodato la conduttrice, mentre Ivan Zazzaroni ha parlato di un momento capace di commuovere. Fabio Canino, più analitico, ha sottolineato: “Parliamoci chiaro subito. Tu sei brava ma non sei arrivata. Ti ho trovata molto concentrata e, non l’avrei mai detto, ti ho trovata anche una vera attrice”.

La stessa D’Urso, commentando a caldo la sua prova, ha dichiarato: “Mi sento come il primo giorno di scuola, anche perché avevo paura di perdere la mia energia, e lei me l’ha fatta ritrovare. È stato complicato ma ce l’abbiamo fatta”.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Il momento più atteso, tuttavia, è arrivato con il giudizio di Selvaggia Lucarelli. Con tono diretto, la giornalista ha osservato: “Il ballo l’ho trovato tutto molto furbo, fatto con grazia. È bello vederti in pista. Se posso darti un consiglio fai un po’ meno faccette”. La replica di D’Urso non si è fatta attendere: “Non sono faccette fatte apposta, sono solo le mie”.

La giurata ha ribattuto: “Finte, falle un po’ meno recitate” e ha poi scherzato con Pasquale La Rocca: “Come hai fatto a farmi questa cosa di ballare con lei? Io per te ho fatto molto: ti ho perdonato persino di aver fatto eliminare il mio fidanzato. Questa grande operazione reputazionale che è venuta a fare qui Barbara funzionerà grazie alle tue coreografie. Da ora sarò il gatto attaccato ai co**ni”.

Parole che hanno acceso il dibattito, con il pubblico diviso tra applausi e fischi, mentre Alberto Matano ha cercato di riportare la calma chiedendo alla conduttrice il suo approccio alla nuova avventura. “È totalmente diverso ed è peggiore, perché io sono abituata a gestire. Io facendo una battuta ho detto che sono la Milly Carlucci di Mediaset, perché davvero siamo uguali: controlliamo tutto. Il mio passo che non è indietro, è avanti, è imparare ad affidarmi. È molto complicato, però ci sto mettendo un sacco di impegno, davvero”, ha risposto D’Urso.

Un debutto, il suo, che tra lodi, ironie e critiche ha segnato una delle esibizioni più discusse della serata, aprendo ufficialmente la nuova stagione del dance show di Milly Carlucci.