Puglia, Fiat Punto finisce fuori strada, due giovani cugini di 27 e 20 anni perdono la vita

Una Fiat Punto è uscita di strada a Francavilla Fontana: due cugini, Antonio e Gabriele Sternativo, di 27 e 20 anni, hanno perso la vita nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 27 settembre lungo la strada che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica, in agro di Francavilla. Una Fiat Punto è uscita improvvisamente di carreggiata finendo in un terreno agricolo. Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro. Le cause restano ancora da accertare. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e diverse ambulanze del 118, impegnati nei soccorsi e nei rilievi.

Le vittime

Nel terribile incidente hanno perso la vita due giovani cugini originari della Città degli Imperiali: Antonio Sternativo, 27 anni, e Gabriele Sternativo, 20 anni. Entrambi sono deceduti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. La notizia della loro morte ha scosso profondamente la cittadinanza, lasciando sgomento e dolore tra parenti, amici e conoscenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che possano essere stati la velocità, un malore o una distrazione alla guida a causare la tragedia. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e ulteriori elementi utili a chiarire i fatti. Intanto, Francavilla Fontana piange due giovani vite spezzate troppo presto in un sabato che resterà impresso come giornata di lutto.