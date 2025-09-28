Zelensky lancia l’allarme: “Putin pronto ad attaccare un altro Paese europeo, l’Italia potrebbe essere la prossima”

Droni russi sorvolano basi militari in Danimarca e Norvegia. Zelensky avverte: Mosca testa le difese europee e minaccia nuove incursioni, possibili anche in Italia.

Droni nei cieli del Nord Europa

Il sorvolo di droni non identificati su siti militari della Danimarca, inclusa la più grande base del Paese, è stato definito da Copenaghen un vero e proprio “attacco ibrido”. Episodi simili sono stati segnalati anche in Norvegia, nei pressi della base di Orland, dove sono schierati i caccia F-35. Le indagini dei due Paesi scandinavi si inseriscono in un quadro di crescente allerta per la sicurezza aerea in Europa, dopo diverse segnalazioni nelle ultime settimane.

L’avvertimento di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha collegato questi episodi a possibili azioni deliberate di Mosca per sondare le capacità di difesa europee. “Putin potrebbe aprire un’altra direzione di conflitto”, ha dichiarato, citando l’incursione del 10 settembre in Polonia, quando 92 droni russi hanno sorvolato il Paese: la maggior parte è stata abbattuta dall’Ucraina, solo quattro dall’antiaerea polacca. “Non voglio fare paragoni con la Polonia, che non è in guerra come noi, ma l’Europa ha bisogno della nostra esperienza contro i droni russi”, ha aggiunto. In un post su X ha lanciato un monito: “L’Italia potrebbe essere la prossima” a subire incursioni.

Reazioni di Mosca e della Nato

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto le accuse, parlando di “incidenti” e negando che la Russia intenda colpire Paesi Nato. Ha però avvertito che qualsiasi aggressione contro Mosca riceverà “una risposta decisa”. Dal canto suo, l’Alleanza Atlantica ha fatto sapere di non cercare lo scontro ma di essere pronta a difendersi. “Ogni minaccia allo spazio aereo, terrestre e marittimo della Nato sarà affrontata con una risposta risoluta e proporzionata. Non ci devono essere dubbi”, ha dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, al termine del vertice di Riga.