Emma Marrone in lacrime: “Ciao nonno Leandro, salutami papà”

Emma Marrone saluta il nonno Leandro con una foto e un messaggio commovente, rivolto anche al padre Rosario, scomparso nel 2022. Dolore e ricordi familiari.

Il saluto di Emma sui social

È un momento di grande dolore per Emma Marrone, che ha detto addio al suo amato nonno Leandro. La cantante ha scelto di condividere il suo saluto attraverso uno scatto in bianco e nero postato sui social, che ritrae il nonno seduto a tavola. Un’immagine semplice ma intensa, accompagnata da poche parole che racchiudono tutta la sua sofferenza: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”. Un pensiero rivolto anche al padre Rosario, scomparso nel 2022, a cui Emma era profondamente legata. La famiglia è sempre stata per lei un punto fermo, un rifugio prezioso nei momenti più difficili.

Il dolore per la perdita del padre

La morte del padre ha segnato profondamente la vita di Emma, che non ha mai nascosto la sofferenza provata in quel periodo. In diverse interviste, la cantante ha raccontato le difficoltà affrontate dopo la scomparsa del genitore, una ferita che continua a condizionare la sua sensibilità e la sua visione della vita. Nel podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, Emma ha spiegato: “Mi sono resa conto che non è che avevo paura di morire: avevo paura di vivere”. Parole che raccontano un dolore immenso e che mostrano come la perdita del padre l’abbia costretta a confrontarsi con la fragilità dell’esistenza.

La nuova consapevolezza

Nella stessa intervista, la cantante ha confidato di aver maturato una diversa consapevolezza dopo quella tragedia: “La vita reale mi ha fatto capire che i problemi veri sono altri. La morte di mio padre mi ha talmente devastata che adesso, per assurdo, non ho più paura di niente. Non ho più paura delle cose della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano. Perché niente può più scalfire il mio cuore”. Un pensiero che oggi assume ancora più significato, mentre la cantante affronta anche la perdita del nonno Leandro, accompagnandolo idealmente al fianco del padre Rosario.