Daniele Bossari e la rinascita dopo il tumore: “Lo scoprii meditando, oggi amo la vita con più forza”

Il conduttore Daniele Bossari racconta la lotta contro il tumore alla gola, l’importanza della meditazione, la vicinanza di Filippa Lagerback e l’amore per la figlia Stella.

La scoperta durante la meditazione

Due anni fa Daniele Bossari, vincitore del GF Vip nel 2017, rivelò di aver sconfitto un tumore alla gola dopo mesi di chemioterapia e radioterapia. In una nuova intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato come tutto ebbe inizio: durante una sessione di meditazione percepì un fastidio alla gola. Quella sensazione si ripresentava ogni volta, così decise di approfondire con una visita. L’esito fu devastante: un carcinoma alla base della lingua, impossibile da operare ma trattabile con le terapie. “La meditazione ci aiuta a cogliere i messaggi che il corpo ci manda e che rischiamo di ignorare se viviamo sempre immersi nel frastuono quotidiano”, ha spiegato. Proprio grazie a questa consapevolezza Bossari ha sviluppato un “furioso amore per la vita”.

Il sostegno della famiglia

La battaglia contro la malattia non è stata soltanto fisica, ma anche emotiva. “Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come spento, ma questa esperienza ci ha reso ancora più uniti”, ha confessato. Accanto a lui, sempre presente, la compagna Filippa Lagerback, con cui condivide da anni un legame solido. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la figlia Stella, oggi ventenne, che lo ha aiutato a scoprire una nuova forma di amore, “quella per la ricerca”. Orgoglioso di lei, Bossari la descrive come una giovane donna “disciplinata, attenta e piena di interessi”.

Il presente e i nuovi progetti

Oggi il conduttore continua a sottoporsi a controlli per scongiurare una recidiva, ma guarda avanti con speranza e nuovi obiettivi. Dopo aver pubblicato il libro Cristallo, dedicato al potere delle pietre e al percorso interiore che lo ha accompagnato nella malattia, Bossari ha svelato il prossimo traguardo personale: conseguire la licenza di volo per aliante. Un segno di rinascita e di desiderio di libertà dopo aver affrontato l’abisso del cancro.