Sondaggi 2025, FdI vola, dramma Pd, M5s recupera, testa a testa tra Lega e FI

Fratelli d’Italia resta al 29,7%, il Partito democratico scende al 21,9%. Il Movimento 5 Stelle recupera leggermente. Sfida serrata tra Lega e Forza Italia.

FdI primo, Pd in calo

Secondo l’ultimo monitoraggio di Termometro Politico, Fratelli d’Italia si conferma in vetta alle intenzioni di voto con il 29,7%, in crescita dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Un dato che premia la tenuta del partito nonostante le critiche rivolte a Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni sulla Global Sumud Flotilla e per la posizione giudicata da alcuni troppo morbida verso Israele.

Il Partito democratico, invece, arretra leggermente al 21,9% (-0,2%). I dem guidati da Elly Schlein appaiono in difficoltà e attendono un possibile rilancio dalle imminenti consultazioni in Valle d’Aosta e Marche.

M5S in crescita, Avs stabile

Il Movimento 5 Stelle registra un lieve progresso, attestandosi al 12,5% (+0,1%). Il partito di Giuseppe Conte rimane comunque distante dai due principali contendenti, con un gap che appare ancora difficile da colmare.

Stabile Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,5%, che consolida la propria posizione come terza forza dello schieramento progressista grazie al sostegno per la linea di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Lega e Forza Italia vicinissime

Sul fronte del centrodestra, la competizione tra Lega e Forza Italia continua a giocarsi sul filo dei decimali. Dopo la kermesse di Pontida, il Carroccio guadagna consensi e si porta all’8,8%, superando di misura gli azzurri, fermi all’8,6%.

Più staccati gli altri partiti: Azione di Carlo Calenda è al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% e Più Europa di Riccardo Magi all’1,8%. Chiudono la classifica Democrazia Sovrana e Popolare (1,4%), Pace Terra Dignità (1%) e Noi Moderati (1%).