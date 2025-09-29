Fioretta Mari svela: “Pippo Baudo perse la testa per Lorella Cuccarini”

L’attrice e insegnante di recitazione racconta il suo legame con Pippo Baudo, tra un matrimonio sfiorato, amicizia eterna e un amore segreto per Lorella Cuccarini.

Le rivelazioni arrivano da Fioretta Mari, 83 anni, attrice e nipote del grande Turi Ferro, nonché insegnante di recitazione al Lee Strasberg Institute di New York e volto noto di Amici. In un’intervista al settimanale Gente ha ripercorso la sua lunga amicizia con Pippo Baudo, svelando retroscena inediti sul loro rapporto e sulla vita sentimentale del celebre conduttore, morto lasciando dietro di sé una scia di ricordi, successi e polemiche.

Un matrimonio sfiorato

La Mari ha raccontato di aver incontrato Baudo nel 1954 a Catania, quando lo zio lo convocò per un provino teatrale. Pur non ottenendo la parte, il giovane Pippo colpì per carisma e determinazione. Da quell’incontro nacque un legame profondo, fatto di confidenze e vicinanza quotidiana. «Sono stata vicina a Pippo per una vita, condividendo i suoi interessi, partecipando alle sue vicende private come una persona di famiglia. E lo sarei diventata se Pippo avesse accolto la richiesta di suo padre che mi voleva come nuora», ha raccontato. Il padre del conduttore, Giovanni, vedeva in lei la compagna ideale per suo figlio, ma il sogno di un matrimonio “alla siciliana” non si realizzò mai. «Io ero innamorata, sarei stata felice di diventare sua moglie. Ma lui era già proiettato nel mondo dello spettacolo, e il matrimonio non rientrava nei suoi piani».

Un legame indissolubile

Il rapporto tra Baudo e Mari si trasformò in un’amicizia solida, fatta di fiducia e stima reciproca. «Tutti pensavano fossimo amanti, ma non era così. Se fosse stato vero lo avrei ammesso con orgoglio», ha dichiarato. Non sono mancati momenti difficili: un malinteso legato a una voce infondata li portò a litigare, ma l’intervento di Leo Gullotta riportò la serenità. La Mari ricorda anche un episodio che le ha salvato la vita: nel 1978 avrebbe dovuto prendere un volo per la Sicilia, ma Baudo la convinse a partecipare a una serata benefica. L’aereo precipitò causando 108 vittime, tra cui il cugino del conduttore. «Non salirò mai su quell’aereo grazie a Pippo», ha raccontato con emozione.

Gli amori di Baudo e Lorella Cuccarini

Tra i ricordi più personali, la Mari ha citato gli amori di Baudo: da Alida Chelli, attrice di grande fascino, fino al sentimento mai dichiarato per Lorella Cuccarini. «Era anche capace di sogni romantici, come quando perse la testa per Lorella, allora ventenne. Non credo sia mai riuscito a conquistarla, ma consapevole della differenza d’età si tirò indietro. Continuò però a sostenerla e a valorizzarne il talento», ha detto. L’attrice ha spiegato che il conduttore non smise mai di essere un gentiluomo, anche nei confronti delle donne che amava. Sul presente, la Mari non ha mancato di commentare la polemica che ha coinvolto Katia Ricciarelli e Mina dopo la morte di Baudo: «Questa guerra lo avrebbe amareggiato, era un uomo che cercava sempre armonia e pace».

Un racconto che restituisce il ritratto di un Pippo Baudo privato, tra amori nascosti, legami profondi e un affetto che, con Fioretta Mari, non si è mai interrotto davvero.