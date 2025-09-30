Vannacci allarma: “Rischiamo una guerra atomica per colpa di Kiev”

Roberto Vannacci critica duramente l’approccio ucraino, accusandolo di alimentare terrore, propaganda e vittimismo, con il pericolo di trascinare l’Europa sull’orlo del conflitto atomico.

Tre linee di una strategia pericolosa

Il generale Roberto Vannacci ha denunciato come “irresponsabile” la strategia adottata da Kiev, accusata di spingere l’Europa verso uno scenario di scontro diretto con la Russia. Secondo Vannacci, questa linea politica si articola in tre punti principali: instaurare un clima di terrore, paventando senza basi solide che gli Stati europei siano i prossimi obiettivi militari del Cremlino; diffondere propaganda, amplificando oltre misura eventi altrimenti riconducibili alla normalità, come gli sconfinamenti aerei; e infine presentarsi come vittima assoluta, descrivendo le azioni russe solo contro l’Ucraina come crimini contro l’umanità.

Il rischio di una catastrofe nucleare

Per Vannacci, la strategia di Kiev rischia di far precipitare il continente “sull’orlo del baratro della distruzione termonucleare reciproca”. Una prospettiva che il generale non esita a definire inquietante, soprattutto perché alimentata da quella che considera una narrativa distorta e finalizzata a ottenere un sostegno incondizionato da parte dell’Occidente. “La pace di oggi ci costerà sicuramente, ma la pace di domani ci costerà molto di più di quella di oggi”, ha dichiarato, invitando a una riflessione profonda sulle conseguenze delle scelte geopolitiche.

Un monito all’Europa

Le parole di Vannacci si inseriscono in un dibattito sempre più acceso sul ruolo dell’Europa nel conflitto e sulla linea da seguire nei confronti di Mosca. Il generale richiama l’attenzione sulla necessità di evitare scelte dettate dalla paura o da strategie comunicative aggressive, sottolineando che il rischio concreto è quello di trascinare l’intero continente in uno scenario di guerra totale.