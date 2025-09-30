Sondaggi 2025, FdI e Pd crescono: crollo per il M5S, FI e Lega stabili

Fratelli d’Italia sfiora il 30%, il Partito Democratico risale al 22%, mentre il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto in una sola settimana scendendo sotto il 12%.

Fratelli d’Italia vicino al 30% e Pd in ripresa

Secondo la media settimanale elaborata da Termometro Politico, Fratelli d’Italia guadagna tre decimi e si attesta al 29,7%. Le proiezioni variano dal 30,1% al 29%, ma il partito di Giorgia Meloni resta nettamente in vantaggio. Buone notizie anche per il Partito Democratico di Elly Schlein, che torna a crescere al 22% dopo settimane di calo. I sondaggi oscillano tra il 23% e il 20,7%, ma la media conferma un’inversione di tendenza incoraggiante in vista del referendum di giugno.

Movimento 5 Stelle in flessione, centrodestra stabile

Per il Movimento 5 Stelle la settimana si chiude invece in negativo: il partito guidato da Giuseppe Conte perde 0,5 punti e scende all’11,9%, con stime comprese tra l’11,6% e il 12,2%. Nel resto del centrodestra non si registrano grandi scossoni. Forza Italia resta stabile al 9,3%, con oscillazioni tra l’8,4% e l’11,3%. La Lega di Matteo Salvini sale leggermente all’8,6%, guadagnando un decimo ma senza ridurre il divario con il partito di Antonio Tajani.

Le altre forze politiche

Sul fronte minore, Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6,1%, in lieve calo di un decimo. Azione di Carlo Calenda resta ferma al 3,3%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si mantiene al 2,6%. Entrambi i partiti restano ai margini, senza segnali di ripresa. Quasi invariato anche +Europa, che scende all’1,9% (−0,1%), nonostante l’impegno nella campagna referendaria su cittadinanza e lavoro in programma l’8 e 9 giugno.