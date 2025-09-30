Gasparri accusa Lucia Goracci: “Ha detto il falso sui bambini bruciati il 7 ottobre”

Maurizio Gasparri attacca la giornalista di Rai3 Lucia Goracci, definendola “negazionista” sui fatti del 7 ottobre. “Ha detto una bugia, chieda scusa”, afferma il senatore.

Lo scontro a Re-Start

Lo scontro tra Maurizio Gasparri e Lucia Goracci si è acceso durante la trasmissione Re-Start su Rai3, condotta da Annalisa Bruchi. Nel corso del programma, il presidente dei senatori di Forza Italia ha mostrato una foto che, a suo dire, documenta i bambini bruciati nell’attacco del 7 ottobre, contestando una dichiarazione precedente della giornalista. «La Goracci giorni fa ha detto che non era vero che erano stati bruciati dei bambini il 7 di ottobre. Io ho fatto vedere una foto di quella tragedia e ho detto che ha detto una cosa falsa. Tutto qui», ha dichiarato Gasparri all’Adnkronos.

L’accusa di “negazionismo”

Il senatore ha rincarato la dose, definendo Goracci “negazionista” rispetto ai fatti di quel giorno. «Quello che ha detto ha causato un’ondata di proteste sui social. Io oggi ho fatto vedere una foto che dimostra che ha detto una bugia. Chieda scusa, ha detto una bugia offendendo la sensibilità di un popolo intero», ha affermato Gasparri. Il parlamentare ha spiegato di aver ricevuto numerosi messaggi di indignazione e ha ribadito la richiesta di scuse pubbliche.

L’invito al confronto

Gasparri ha poi concluso con un appello diretto alla giornalista di Rai3: «Quando vuole e come vuole possiamo fare un dibattito, per dimostrare che lei ha detto una cosa non vera». Un attacco frontale che rischia di inasprire ulteriormente le polemiche sul racconto mediatico degli eventi seguiti all’attacco del 7 ottobre.