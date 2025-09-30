Veronica Peparini e Andreas Muller sposi: nozze emozionanti con Maria De Filippi testimone d’eccezione

L’ex insegnante di Amici e il ballerino si sono sposati a Roma, davanti a parenti, amici e alle figlie gemelle Penelope e Ginevra, tra applausi e commozione.

Le nozze tra Veronica Peparini e Andreas Muller hanno acceso i riflettori del mondo dello spettacolo. La coppia, legata sentimentalmente dal 2019, ha scelto di coronare la propria storia d’amore con un matrimonio celebrato a Roma, alla presenza di amici, parenti e dei figli. Ad accompagnare i genitori in un momento così speciale, infatti, non solo le gemelline Penelope e Ginevra, nate un anno fa, ma anche Olivia e Daniele, i figli che la coreografa ha avuto dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli.

Il matrimonio a Roma e l’arrivo di Maria De Filippi

La cerimonia si è svolta nella capitale, dove la 54enne coreografa e il 29enne ballerino hanno pronunciato il loro “sì” davanti a una platea commossa. Tra gli ospiti più attesi, la presenza di Maria De Filippi, figura centrale nella vita professionale della coppia. Fu proprio la conduttrice a favorire inconsapevolmente il loro primo incontro: nel 2017, durante le selezioni di Amici, Veronica Peparini notò le doti artistiche di Andreas e gli assegnò un banco. Quella scelta, rivelatasi determinante, aprì al ballerino le porte di una carriera brillante e, soprattutto, di un futuro sentimentale inaspettato. Dopo aver superato difficoltà e un infortunio che lo aveva costretto al ritiro, Muller tornò l’anno successivo nel programma, conquistando il serale e infine la vittoria.

Le fedi portate dalle gemelline e l’abito da sogno

Un dettaglio tenero e simbolico ha reso la giornata ancora più speciale: le piccole Penelope e Ginevra hanno portato ai genitori le fedi nuziali, suggellando così il legame familiare. Gli invitati, emozionati, hanno assistito allo scambio delle promesse tra lacrime e applausi. La sposa ha incantato i presenti indossando un abito bianco classico, che ha riscosso grande approvazione anche sui social, dove le prime immagini diffuse da Verissimo hanno raccolto migliaia di commenti e congratulazioni. Al fianco di Veronica, un emozionato Andreas, che non ha nascosto la gioia di vivere questo momento atteso da tempo.

Dalla scuola di Amici all’altare

La storia d’amore tra Veronica e Andreas ha origine tra le mura televisive di Amici, un contesto che ha segnato il loro destino. Il legame nato dietro le quinte si è trasformato in una relazione stabile, rafforzata dalla nascita delle gemelle e dalla scelta di affrontare insieme le sfide della vita privata e professionale. Dopo il rito civile celebrato a luglio, la coppia ha voluto festeggiare nuovamente con amici e colleghi del mondo dello spettacolo, rendendo la giornata indimenticabile. L’unione ufficializza non solo un rapporto già consolidato, ma anche un percorso che intreccia carriera, famiglia e sentimenti, vissuto sempre sotto l’occhio attento del pubblico che li ha visti crescere e ora applaudire come sposi.