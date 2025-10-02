Scontro politico Flotilla, Scuderi Avs “Meloni condanni chi compie genocidio, no chi porta aiuti”

La premier Giorgia Meloni definisce la missione verso Gaza “pericolosa e irresponsabile”. Dura risposta di Benedetta Scuderi (AVS): “Accuse infondate, responsabilità è di chi commette genocidio”.

Notte di tensione in mare

La Global Sumud Flotilla ha proseguito anche nella notte la propria rotta verso Gaza, con l’obiettivo dichiarato di consegnare aiuti umanitari e rivendicare l’apertura di corridoi permanenti. Le ore notturne sono state segnate da momenti di forte tensione, come raccontato dall’eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi, a bordo delle imbarcazioni: “La Marina italiana ha circondato due nostre imbarcazioni. Per alcuni minuti abbiamo perso le comunicazioni e abbiamo temuto un’intercettazione. Siamo rimasti in stato di allerta, ma poi le navi si sono allontanate”. La missione, che unisce solidarietà concreta e un chiaro significato politico, resta al centro di un duro confronto tra gli attivisti e il governo italiano.

L’attacco di Giorgia Meloni

Durante quelle stesse ore, la premier Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente per condannare la Flotilla. Già nella serata di ieri aveva parlato di un tentativo di “forzare un blocco navale” e di una missione capace di “mettere a rischio i negoziati di pace”. Questa mattina, da Copenaghen, la presidente del Consiglio ha rincarato le accuse, definendo “irresponsabili” i volontari a bordo: “Se la missione fosse stata realmente umanitaria – ha affermato – si sarebbero accettate modalità di consegna alternative in sicurezza. Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità”. Una presa di posizione che ha inasprito ulteriormente lo scontro politico, accendendo polemiche in Italia e all’estero.

La replica di Benedetta Scuderi

Immediata la risposta di Benedetta Scuderi, che ha respinto al mittente le accuse della premier: “Siamo irresponsabili per stare qui? Siamo irresponsabili per sentirci umani e non voler rimanere a guardare senza far niente per un genocidio, una popolazione che muore di fame e di sete? Siamo irresponsabili perché – secondo qualcuno – potremmo avere addirittura un effetto negativo sull’accordo di ‘pace’ di Trump e Netanyahu, come se la nostra missione potesse davvero influire su questo? Noi siamo stanchi delle accuse di Giorgia Meloni e chiediamo che inizi ad attribuire le responsabilità a chi sta commettendo un genocidio, a chi condanna una popolazione alla carestia, a chi sta compiendo crimini di guerra: il governo israeliano”. L’eurodeputata ha ribadito che lo scopo della Flotilla è “rompere un blocco navale illegale e rivendicare l’apertura di un corridoio umanitario permanente”. Intanto le navi continuano il loro viaggio verso Gaza, mentre il braccio di ferro politico con l’esecutivo italiano resta aperto.