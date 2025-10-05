Che tempo che fa, Iacchetti torna in tv da Fazio, online fioccano le accuse di faziosità

Fabio Fazio apre la nuova stagione con Richard Gere ed Enzo Iacchetti: accuse di linea a senso unico e esplosione di polemiche sui social per la mancanza di contraddittorio.

Il ritorno in tv e le scelte di casting

Il conduttore Fabio Fazio ha inaugurato la 23ª stagione di Che Tempo Che Fa annunciando ospiti che già promettono dibattito: il ritorno del veterano del programma Richard Gere e la presenza di Enzo Iacchetti, reduce dallo scontro televisivo a È sempre Cartabianca. La scelta di invitare Iacchetti ha subito alimentato critiche: molti spettatori interpretano la presenza dell’ex volto di Striscia la Notizia come la conferma di una narrazione televisiva definita da alcuni “a senso unico”. Nell’annuncio si è suggerito che il tema dominante sarà la Striscia di Gaza, con un approccio che, secondo i detrattori, non offrirà adeguato contraddittorio.

Lo scontro passato e le reazioni social

L’attenzione è rivolta soprattutto al passato recente di Enzo Iacchetti, che aveva partecipato a uno scontro acceso su Rete Quattro con la conduzione di Bianca Berlinguer. In quell’occasione Iacchetti avrebbe minacciato fisicamente il suo interlocutore per dissenso sulle posizioni relative a Israele e Hamas, episodio citato come motivo di polemica dalla platea del web. La decisione di invitarlo su un programma generalista ha scatenato una valanga di commenti: “Ora avete capito il perché di quella sceneggiata da bar: ‘Vengo giù e ti prendo a pugni’. La zecca deve presentare il suo nuovo libro. Che schifo”, “Era ovvio! Sabato prossimo ci sarà Elisa?”, “Puntuale come un orologio Svizzero. Il pretino Fazio invita il kompagno Iacchetti. Banale e scontato”, “Stranamente alla ribalta ora che deve presentare il suo libro…pensa a volte il caso…”, “Chiaramente senza contraddittorio perché lui è la verità vero?”, “Mi sembra giusto, dopo che ha minacciato di picchiare il suo interlocutore, bisogna premiarlo con altra visibilità”, “Ci è riuscito a tornare a farsi notare e dove poteva andare se non in un programma fazioso al massimo. Siete vergognosi”, “Partite con i pallettoni!! Giuro che se domenica mi fa i capricci lo streaming mi metto a piangere!”.

Il dibattito pubblico tra cronaca e intrattenimento

La scelta del palinsesto solleva un tema ricorrente: quale confine tra intrattenimento e responsabilità informativa quando i temi in scaletta riguardano conflitti internazionali sensibili? I critici sostengono che programmi con ampia platea abbiano il dovere di garantire contraddittorio e verifica, anche quando gli ospiti sono figure note dello spettacolo o della satira. I sostenitori della puntata replicano che si tratta di intrattenimento e promozione culturale — Richard Gere è spesso considerato un habitué di tali spazi — e che la presenza di voci diverse fa parte del formato. Domenica sarà giorno di verifica: il pubblico televisivo potrà constatare se il dibattito manterrà equilibrio informativo oppure confermerà le accuse di faziosità; il dato certo è che la puntata con Fabio Fazio, Richard Gere ed Enzo Iacchetti è già al centro della discussione pubblica.