In Onda caos in studio, Giubilei: “Sono daccordo con Liliana Segre”, Francesca Albanese si alza e lascia lo studio

Scontro acceso a In Onda: Francesca Albanese abbandona lo studio dopo il richiamo di Francesco Giubilei alle parole di Liliana Segre.

Il dibattito acceso a In Onda

Serata tesa quella di domenica 5 ottobre a In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese. Ospite della trasmissione, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, Francesca Albanese, ha deciso di alzarsi e lasciare lo studio in diretta televisiva, dopo un acceso confronto con l’editore Francesco Giubilei. Il tema era la guerra nella Striscia di Gaza e, in particolare, l’uso del termine “genocidio” per definire l’intervento militare israeliano.

Sin dall’inizio del dibattito, Albanese ha ribadito la necessità di chiamare “genocidio” ciò che sta accadendo a Gaza, una definizione da lei sostenuta anche in contesti ufficiali. Una posizione che ha subito suscitato forti contestazioni, soprattutto da parte del giornalista del Corriere della Sera, Federico Fubini, secondo cui “non sta a nessuno di noi stabilire se si tratti di genocidio o meno, perché serve un’inchiesta formale”.

Il riferimento a Liliana Segre e l’uscita di Albanese

Il momento più acceso è arrivato durante l’intervento di Francesco Giubilei, vicino a Fratelli d’Italia, che ha criticato duramente l’uso della parola “genocidio”, richiamando le parole della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Secondo l’editore, definire così l’azione israeliana equivale a un’accusa impropria, soprattutto se paragonata alla tragedia della Shoah.

Mentre Giubilei stava ancora parlando, Albanese si è alzata improvvisamente dalla sedia e ha lasciato lo studio senza attendere la conclusione dell’intervento. La scena, ripresa dalle telecamere, ha immediatamente acceso la polemica sui social, con l’editore che ha commentato duramente l’accaduto. “Questa sera è accaduta una cosa inaccettabile in tv, ero ospite con Francesca Albanese e, non appena ho citato la senatrice a vita Liliana Segre, la Albanese ha abbandonato lo studio. Una mancanza di rispetto alla storia e alla persona della Segre vergognosa”, ha scritto Giubilei sul suo profilo X.

La versione del conduttore

Di fronte alle polemiche esplose online, il conduttore Luca Telese ha tentato di ridimensionare l’episodio. In diretta, ha spiegato che l’uscita di Francesca Albanese non sarebbe stata legata allo scontro con Giubilei, ma a motivi organizzativi. “Doveva lasciare la trasmissione alle 21, come concordato”, ha chiarito.

Una versione che non ha però convinto del tutto gli spettatori, molti dei quali hanno assistito all’uscita improvvisa mentre il dibattito era ancora in corso. Il contrasto tra le due versioni – quella del conduttore e quella di Giubilei – ha contribuito ad alimentare la tensione, prolungando la discussione ben oltre i confini dello studio televisivo.