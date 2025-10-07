A 91 anni Sophia Loren al matrimonio del figlio maggiore: “Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori”

A Ginevra la seconda cerimonia di Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili. Presente anche Sophia Loren, 91 anni, che ha celebrato con i figli e i nipoti un giorno indimenticabile.

Una cerimonia per riunire la famiglia

Il primogenito di Sophia Loren, Carlo Ponti, ha detto sì per la seconda volta alla moglie Mariam Sharmanashvili. Dopo il matrimonio celebrato a luglio a Tbilisi, in Georgia, il direttore d’orchestra di 55 anni ha voluto organizzare una nuova cerimonia a Ginevra, città dove vive la madre, così che anche lei potesse partecipare al grande giorno.

La celebrazione, intima e familiare, ha riunito attorno all’attrice l’intero nucleo familiare: oltre agli sposi, era presente anche l’altro figlio Edoardo Ponti, regista e sceneggiatore di 52 anni, insieme al nipote. Sui social lo stesso Carlo Ponti ha condiviso alcuni scatti che ritraggono la madre e la moglie, accompagnati da una frase che sottolinea l’emozione provata: “Armonia e felicità. Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori”.

Per la diva del cinema, che ha da poco compiuto 91 anni, è stato un momento di grande gioia familiare, vissuto accanto ai figli e ai nipoti, lontano dai riflettori ma con lo stesso calore che da sempre accompagna la sua vita privata.

La carriera e la famiglia di Carlo Ponti

Carlo Ponti, nato dal matrimonio tra Sophia Loren e il celebre produttore omonimo, ha seguito la strada della musica, diventando un affermato direttore d’orchestra. La moglie, Mariam Sharmanashvili, è originaria della Georgia e il loro matrimonio a Tbilisi aveva già unito due culture differenti in una cerimonia ricca di simboli e tradizioni.

La scelta di ripetere le nozze a Ginevra ha avuto un significato speciale: permettere a Sophia Loren di essere presente e condividere un momento fondamentale della vita del figlio. L’attrice, pur avendo limitato da tempo le apparizioni pubbliche, continua a essere un punto di riferimento affettivo per la famiglia.

Accanto a Carlo, c’era anche il fratello minore Edoardo, sposato con l’attrice Sasha Alexander, con cui ha due figli, Lucia e Leonardo. Carlo invece è padre di Vittorio e Beatrice, avuti dalla relazione con Mariam. Con quattro nipoti e due figli sempre vicini, l’attrice coltiva un legame forte e costante con la sua famiglia, che considera la sua più grande ricchezza.

Sophia Loren tra compleanni e affetti

Il matrimonio non è stato l’unico evento festeggiato a Ginevra. Pochi giorni prima, la famiglia si era riunita per celebrare i 91 anni della diva. Anche in quell’occasione, sui social erano apparse immagini che mostravano Sophia Loren sorridente e circondata dall’affetto dei suoi cari.

La carriera internazionale, i premi e i riconoscimenti hanno fatto di lei un’icona del cinema mondiale, ma oggi l’attrice preferisce la riservatezza e il calore familiare. La seconda cerimonia di Carlo Ponti rappresenta per lei non solo un evento da ricordare, ma anche un modo per ribadire quanto i legami familiari siano centrali nella sua vita.

Le foto pubblicate in rete hanno fatto emozionare i fan in tutto il mondo, riportando l’immagine di una famiglia unita, guidata dall’affetto e dalla presenza discreta ma costante di una delle attrici più amate di sempre.