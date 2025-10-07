Scontro Brilli-Lucarelli, la lite continua sui social: “Ti darei un cazzotto”

Lite in diretta tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, poi gli insulti online. La giudice replica: “Non era una battuta, basta travisare le mie parole”.

Lo scontro in diretta a Ballando

La puntata del 4 ottobre di Ballando con le Stelle ha acceso le polemiche per un acceso scambio tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli. L’attrice, in un filmato introduttivo, aveva raccontato la perdita della sua cagnolina, un lutto che aveva segnato la sua settimana di prove. La sua esibizione è stata apprezzata da parte della giuria, ma quando è arrivato il turno della Lucarelli, la situazione è cambiata.

La giudice ha riconosciuto lo sforzo di Brilli, ma ha aggiunto: «Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui. Intanto merito a Nancy per esserci, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico».

Parole che hanno suscitato l’immediata reazione dell’attrice: «Non è una bella cosa quella che hai detto». Da lì la discussione si è infiammata. È intervenuto anche il ballerino Carlo Aloia, che ha difeso la sua partner contestando la valutazione della giurata. Ne è nato un botta e risposta concitato, con la Lucarelli che lo ha invitato a “stare zitto” e lui che ha replicato: «Io ho il microfono e parlo!». La lite si è chiusa con un giudizio negativo: «L’esibizione era oggettivamente brutta», ha detto la giudice, a cui l’attrice ha risposto: «Per te, non oggettivamente».

Le offese di Daniela Fedi e la condivisione di Nancy Brilli

Dopo la puntata, la polemica è continuata sui social. La critica di moda Daniela Fedi, che scrive per Il Giornale, ha pubblicato un post molto duro contro la Lucarelli: «Selvaggia, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni». Poi l’attacco frontale: «Nancy Brilli per me è una sorella ma, anche se non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quello che hai osato dirle».

La Brilli ha rilanciato sul proprio profilo le parole della critica, amplificando la polemica e spostandola dal contesto televisivo a quello personale. Un gesto che ha scatenato nuove reazioni da parte del pubblico e degli utenti online.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Nelle ore successive, la Lucarelli ha replicato via Instagram alle accuse, pubblicando un estratto di articolo su Dagospia e chiarendo la sua posizione: «Da giorni leggo questa famigerata “battuta” che avrei fatto ai danni di una concorrente. Non ho fatto alcuna battuta: “bonus lutto” non deve far ridere, è un’espressione originale per dire che non posso fare sconti».

Poi l’affondo: «So che l’analfabetismo funzionale unito all’incapacità di cogliere i registri linguistici è il male del secolo. Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo».

Infine, ha aggiunto: «Immaginate un mondo in cui una signora della Milano bene minaccia di menarti perché hai detto ‘mi spiace per il tuo cane, onore al merito per esserci, ma non posso darti il bonus lutto, il ballo era brutto’. Bah. Fortuna che ci sono cose più importanti di cui occuparsi, va».