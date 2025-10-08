Meloni a Porta a Porta, “Io, Tajani, Crosetto e Cingolani denunciati per concorso in genocidio”

La premier Giorgia Meloni a Porta a Porta rivela una denuncia contro il governo e denuncia un clima di crescente violenza politica e minacce.

La denuncia alla Corte penale internazionale

«Io, il ministro Antonio Tajani, il ministro Guido Crosetto e l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio». Con queste parole, pronunciate durante la registrazione di Porta a Porta su Rai1, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivelato l’esistenza di un atto giudiziario internazionale che la riguarda direttamente insieme a due ministri chiave e al vertice del colosso della difesa.

«Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere», ha commentato la premier, lasciando intendere la gravità e l’eccezionalità della vicenda.

Il timore di un clima avvelenato

Nel prosieguo dell’intervista, Giorgia Meloni ha allargato il discorso al clima politico interno: «Temo un clima che si sta imbarbarendo parecchio. L’Italia ha già attraversato questa storia. Vedo tante cose che cominciamo a dare per normale e normali non sono».

La presidente del Consiglio ha ricordato le numerose minacce ricevute: «Non conto più le minacce di morte, non faccio nemmeno in tempo a segnalarle tutte. E penso che ci siano delle responsabilità, di chi per esempio dice che ho le mani sporche di sangue, che io e questo governo siamo complici di genocidio».

La Corte penale internazionale e i suoi limiti

La notizia rilancia l’attenzione sul ruolo della Corte penale internazionale dell’Aja, nata poco più di vent’anni fa con il compito di perseguire i responsabili di genocidi, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Attualmente vi aderiscono 123 Paesi sui 193 membri Onu, ma mancano Stati cruciali come Stati Uniti, Cina, Israele e Russia.

Secondo i critici, la Cpi è un’istituzione inefficace, frenata dalla carenza di risorse e dalla difficoltà di imporre le proprie decisioni su scala globale. Per i suoi sostenitori, invece, la Corte esercita una forte moral suasion e rappresenta un presidio essenziale contro l’impunità dei responsabili di atrocità di massa. Organizzazioni come Human Rights Watch difendono il suo operato, ricordando la necessità di rafforzarne il mandato e il sostegno internazionale.

In questo contesto, la denuncia contro Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Guido Crosetto e Roberto Cingolani appare come un episodio che intreccia politica, giustizia internazionale e tensioni interne, con risvolti che potrebbero pesare tanto sul piano mediatico quanto su quello diplomatico.