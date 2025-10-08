Miulli Acquaviva, arriva in travaglio e partorisce in auto davanti all’ospedale

Una donna arriva in travaglio al Miulli: la piccola nasce in auto grazie alla prontezza del personale medico. Mamma e figlia stanno bene.

La nascita davanti all’ospedale

Questa mattina all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti si è verificato un parto insolito e inatteso. Una donna, arrivata in auto già in pieno travaglio insieme al compagno, non ha fatto in tempo a raggiungere la sala parto. La piccola è venuta alla luce direttamente davanti all’ingresso del pronto soccorso, tra la sorpresa e l’emozione di chi ha assistito alla scena.

Il personale sanitario, richiamato immediatamente dall’emergenza, si è precipitato verso l’autovettura e ha gestito con prontezza e professionalità tutte le fasi del parto. La bambina, appena nata, ha emesso subito un forte vagito, segnale rassicurante per i medici e per i genitori presenti.

Il ruolo del personale sanitario

Grazie all’intervento rapido degli infermieri e dei medici di guardia, il parto è avvenuto in condizioni di sicurezza. Dopo le prime manovre necessarie, i sanitari hanno verificato che la neonata presentasse un colorito roseo e una buona respirazione. Successivamente è stato effettuato il clampaggio del cordone ombelicale, un gesto fondamentale per completare la nascita.

Un momento di grande emozione si è registrato quando i medici hanno dato al padre la possibilità di tagliare personalmente il cordone ombelicale, proprio accanto all’auto in cui la bambina era venuta alla luce. Un gesto simbolico che ha reso ancora più speciale un evento già straordinario.

Mamma e figlia in buone condizioni

Dopo il parto, mamma e neonata sono state accompagnate nel reparto di Neonatologia e Ostetricia del Miulli per i controlli di routine. Le prime visite hanno confermato che entrambe sono in ottime condizioni di salute e hanno potuto ricongiungersi subito in reparto.

L’ospedale ha espresso un sentito ringraziamento al personale del pronto soccorso, di Neonatologia e di Ostetricia, sottolineando la professionalità e la sensibilità con cui è stato gestito l’intervento. L’episodio ha suscitato grande commozione tra i presenti e ha trasformato una mattina ordinaria in un momento indimenticabile.

La nascita improvvisa davanti all’ospedale ha messo in luce l’importanza della prontezza e dell’esperienza degli operatori sanitari, capaci di affrontare con competenza anche le situazioni più impreviste. Per la famiglia, invece, resterà il ricordo di un parto fuori dal comune, iniziato davanti all’ingresso del pronto soccorso e concluso con la gioia della nuova vita.