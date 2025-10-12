Tu Si Que Vales: la concorrente litiga con i giurati, Paolo Bonolis perde la pazienza

Durante la terza puntata del talent, l’artista multidisciplinare ha perso il controllo dopo le risate del pubblico e dei giurati.

Tensione in studio tra Laura Marchetti e i giudici di Tu Si Que Vales

Serata movimentata quella andata in onda su Canale 5 durante la terza puntata di Tu Si Que Vales. L’artista Laura Marchetti, performer multidisciplinare già nota al pubblico per una precedente partecipazione, è tornata sul palco del talent show con un’esibizione decisamente fuori dagli schemi. Ma la performance, pensata come un esperimento tra arte, musica e urlo primordiale, è presto degenerata in un acceso scontro con i giurati.

Appena entrata in scena, Marchetti ha iniziato a spiegare il senso del suo lavoro, sottolineando di essere “una performer multidisciplinare mediante la contaminazione tra le arti, musica, pittura e poesia contemporanea”. L’artista ha poi descritto la sua esibizione come “un’improvvisazione atonale e dodecafonica secondo il maestro Schönberg, che ha abolito le tonalità con l’inserimento dell’urlo primordiale”.

L’esibizione tra urla, rumori e polemiche

Durante la performance, Laura Marchetti ha alternato suoni, rumori e urla che, secondo lei, avrebbero potuto avere “proprietà curative”. “L’urlo primordiale è una cosa serissima – ha spiegato – se tu riproduci l’urlo di quando sei nato, tutti i tuoi problemi psicologici si risolvono”. Tuttavia, le sue parole e i gesti hanno suscitato l’ilarità del pubblico e anche qualche battuta da parte dei giudici, tra cui Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, che sin dall’inizio avevano mostrato qualche perplessità.

Vedendo le risate in platea, Marchetti ha perso la calma e ha reagito con rabbia: “Ma che ca***, ma che ridete, andate a fare in…”, ha urlato, lasciando lo studio in preda alla furia. Il pubblico, visibilmente sorpreso, è rimasto in silenzio per alcuni secondi, mentre i giudici cercavano di capire cosa fosse appena accaduto.

Il ritorno sul palco e lo scontro con Bonolis

Dopo alcuni minuti, Laura Marchetti è tornata sul palco per completare l’esibizione, ma la tensione era ormai alle stelle. “Ho sentito le critiche che avete fatto mentre ero dietro le quinte, perché io ci sento e non sono sorda. Sono tornata per rispetto nei confronti del pubblico. Perché non è giusto negare al pubblico la mia performance nella sua interezza”, ha dichiarato, con voce tremante ma decisa.

Poi ha aggiunto: “La cosa che più mi ha ferita è che, quando sono uscita, qualcuno ha detto ‘la signora non rientra’, e c’è chi ha risposto ‘e menomale dai’. L’ha detto Sabrina Ferilli. Io non sono qui per essere presa in giro da voi!”.

A quel punto, Paolo Bonolis ha perso la pazienza e ha replicato duramente: “E non siamo qui per essere presi per i fondelli da lei però!”. La frase ha chiuso bruscamente il confronto, mentre il pubblico applaudiva incerto, diviso tra chi sosteneva la libertà artistica della concorrente e chi invece considerava la scena un eccesso fuori luogo.