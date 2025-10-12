Dalla clausura all’altare: ex suora sposa un ex prete, la loro storia d’amore fa il giro del mondo

Per due anni in convento, Lais Dognini ha ritrovato la felicità e la fede accanto a Jackson, ex seminarista. Il loro matrimonio è diventato virale sui social.

Dalla vita monastica alla scoperta dell’amore terreno

Sembrava destinata a una vita di silenzio e preghiera, ma il destino aveva per lei altri piani. Lais Dognini, giovane brasiliana, aveva scelto di dedicarsi completamente a Dio entrando in un convento carmelitano, dove ha vissuto per due anni immersa nella spiritualità e nella contemplazione. Tuttavia, dietro la serenità apparente, cresceva un dolore profondo: una depressione silenziosa, che la spinse a mettere in dubbio la sua vocazione e la permanenza nella vita religiosa.

Proprio in quel periodo di crisi interiore, un messaggio inaspettato cambiò tutto. A scriverle fu Jackson, all’epoca ancora seminarista. Le offrì solo una cosa: le sue preghiere. Quel gesto semplice ma sincero si trasformò in un legame destinato a stravolgere la vita di entrambi.

Da un messaggio di conforto a una storia d’amore

La corrispondenza tra Lais e Jackson si trasformò presto in un dialogo quotidiano, fatto di riflessioni spirituali, paure e speranze. Entrambi iniziarono a comprendere che la loro connessione andava oltre la fede condivisa. Lais decise di lasciare il convento, mentre Jackson interruppe il cammino verso il sacerdozio, dopo cinque anni di seminario.

L’amicizia si fece amore, con la consapevolezza di chi ha già vissuto scelte importanti. Dopo un periodo di relazione, i due hanno deciso di sposarsi. “Ormai siamo adulti e sappiamo cosa vogliamo nella vita”, ha scritto Lais su Instagram, annunciando la loro unione e la decisione di vivere la fede in una nuova forma: quella del matrimonio.

La coppia diventa virale e racconta la fede sui social

Il video delle nozze, pubblicato sui social, ha rapidamente fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione di tabloid internazionali e di migliaia di utenti. Nelle immagini, Lais e Jackson si mostrano emozionati e felici, simbolo di un amore che nasce dalla spiritualità e si trasforma in un nuovo modo di servire Dio.

Oggi Lais è una influencer seguita da oltre 16mila follower, con cui condivide ricette, momenti di vita quotidiana, allenamenti fitness e riflessioni sulla fede. Sui social ha raccontato anche il loro primo appuntamento: “Siamo andati a messa, poi a cena e al cinema. Amiamo essere cattolici. Serviamo Dio attraverso il matrimonio”.

La loro storia dimostra che l’amore e la fede possono convivere, e che anche chi ha seguito percorsi diversi può trovare nella condivisione spirituale una nuova forma di vocazione. Da una crisi personale è nata una testimonianza di speranza che continua a ispirare migliaia di persone nel mondo.