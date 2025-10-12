Selvaggia Lucarelli, battuta al vetriolo a Milly Carlucci: “L’ho sempre sospettato”

Look total pink e ironia in diretta: la conduttrice scherza sul suo outfit, ma la giurata non resiste alla frecciata. Risate in studio e applausi del pubblico.

Il look di Milly Carlucci e la battuta che fa il giro del web

La nuova puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 ottobre, ha regalato momenti di grande spettacolo ma anche di pura ironia. La protagonista, ancora una volta, è stata Milly Carlucci, che ha scelto un abito rosa brillante ispirato a Barbie, catturando l’attenzione di pubblico e giurati fin dal suo ingresso in scena.

“Stasera sono abbagliato dal tuo look, un po’ Barbie”, ha commentato Alberto Matano, divertito. La conduttrice, sempre elegante e autoironica, ha risposto con prontezza: “Sono la nonna di Barbie, uno deve considerare anche l’età”. Un modo simpatico per sdrammatizzare l’omaggio alla celebre bambola, che ha scatenato l’entusiasmo sui social.

Anche Carolyn Smith, presidente di giuria, ha voluto scherzare sul look di Milly, chiedendole: “Devo chiamarti Milly o Barbie?”. Il clima in studio era leggero e giocoso, ma a rompere l’atmosfera con una battuta al vetriolo ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che non ha perso occasione per colpire con la sua ironia.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Milly

Dopo l’esibizione della coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini, la giuria ha iniziato a commentare la performance. Selvaggia Lucarelli, con il suo stile pungente, ha detto: “Sento che sta nascendo qualcosa tra me e Fognini. Non sentite questa tensione da settimane? Tu vuoi essere un po’ trattato male”. Il tennista ha sorriso confermando il gioco, e la giurata ha aggiunto: “Deve essere un po’ bastone e un po’ carota. Stasera è carota”.

Quando Milly Carlucci ha provato a dare la parola a Guillermo Mariotto, Lucarelli l’ha interrotta con un tono scherzoso ma provocatorio: “Non ho finito, scusa Milly, ho detto che sento che sta nascendo qualcosa e tu mi blocchi così? Sei proprio Barbie, sotto quel vestito non c’è niente”.

La conduttrice ha reagito con la sua solita classe, scoppiando a ridere: “Un cuore di paglia”, ha risposto con ironia. Ma la giurata ha rincarato la dose con un’ulteriore battuta che ha fatto esplodere lo studio: “Sospettavo che non ci fossero organi riproduttivi”.

Risate in diretta e applausi del pubblico

Il pubblico in sala è scoppiato a ridere, mentre Milly Carlucci ha gestito la situazione con il suo consueto equilibrio, dimostrando ancora una volta grande autoironia e padronanza del palco. Selvaggia Lucarelli, dopo la battuta, è tornata seria per commentare la performance di Fognini, riconoscendogli miglioramenti evidenti rispetto alle settimane precedenti.

La giurata ha assegnato al tennista un otto, voto che ha sorpreso il concorrente e suscitato reazioni entusiaste tra i fan. Sui social, intanto, la scena tra Milly e Selvaggia è diventata virale, con centinaia di utenti che hanno commentato la complicità tra le due e la capacità della conduttrice di mantenere sempre il sorriso anche di fronte alle battute più irriverenti.