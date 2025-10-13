Frontale tra moto e auto, Lara Lorenzini perde la vita a soli 16 anni

Tragedia a Isolabona, in provincia di Imperia: una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo un violento impatto tra la moto su cui viaggiava e un’auto.

Il drammatico incidente sulla provinciale 64

Un pomeriggio di sole si è trasformato in tragedia sulla strada provinciale 64 nei pressi di Isolabona, in provincia di Imperia. Erano da poco passate le 18 di domenica 12 ottobre quando una moto da enduro, con a bordo due sorelle, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat che procedeva in direzione opposta. Alla guida del due ruote c’era Lara Lorenzini, 16 anni, studentessa dell’istituto Montale di Bordighera, residente a Vallecrosia.

L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva, finendo contro l’auto che sopraggiungeva. Subito dopo lo schianto, le condizioni di Lara sono apparse disperate. Oltre a un grave trauma cranico, la ragazza sarebbe stata trafitta al petto da uno spunzone metallico, probabilmente parte della moto o dell’asfalto, che le ha provocato ferite gravissime.

In sella con lei c’era la sorellina di 12 anni, che ha riportato lesioni più lievi ma è stata comunque soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La corsa disperata in ospedale e il dolore di una città

Dopo essere stata stabilizzata sul posto, Lara Lorenzini è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante gli sforzi dei medici per salvarla, la giovane è morta poco dopo il ricovero, a causa delle ferite troppo gravi riportate nello schianto.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto Vallecrosia, dove la famiglia Lorenzini è molto conosciuta. Il padre è titolare di una panetteria storica della zona, punto di riferimento per molti residenti. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio toccante: “In questo momento di immenso lutto, l’amministrazione comunale e tutta la città esprimono sincera vicinanza ai familiari, una famiglia stimata e da sempre parte viva del tessuto sociale e commerciale di Vallecrosia. Il ricordo di Lara rimarrà nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta per la sua dolcezza, la sua giovinezza e il suo sorriso”.

Anche il sindaco Fabio Perri ha parlato di “una tragedia che colpisce l’intera città”, unendo il suo abbraccio al dolore dei familiari. Intanto la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non è escluso che venga disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Una tragedia che lascia il vuoto

Nel piccolo centro ligure il dolore è palpabile. Amici, insegnanti e compagni di scuola di Lara si sono stretti intorno alla famiglia, ricordandola come una ragazza solare, gentile e appassionata di sport. L’istituto Montale di Bordighera ha espresso cordoglio in una nota, sottolineando “la perdita di una giovane vita piena di sogni e speranze”.

Una croce e un mazzo di fiori sono stati lasciati sul luogo dell’incidente, dove oggi il silenzio racconta più di ogni parola la tragedia di una vita spezzata troppo presto.