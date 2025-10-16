This Is Me, arriva De Lucia ad imitare la Toffanin e la prende di mira, lei reagisce

Durante “This Is Me” arriva l’imitatore Vincenzo De Lucia: gag irresistibili e una reazione spontanea della conduttrice di Verissimo.

Un’ospitata inaspettata a This Is Me

Nel corso dell’ultima puntata di This Is Me, in onda su Canale 5, il pubblico ha assistito a un momento di pura comicità e leggerezza. La conduttrice Silvia Toffanin, volto amatissimo di Verissimo, ha accolto in studio il suo celebre imitatore Vincenzo De Lucia, noto per la sua parodia affettuosa ma pungente della giornalista. L’incontro è avvenuto in diretta, durante l’intervista a Zlatan Ibrahimovic, ospite d’onore della serata.

Mentre la Toffanin poneva una delle sue domande al campione svedese, De Lucia è apparso a sorpresa sul palco, salutando il pubblico con un ironico “Buonasera a tutti”. L’entrata improvvisa ha colto di sorpresa la conduttrice, che inizialmente è rimasta interdetta – o almeno ha voluto fingere di esserlo – davanti all’irriverente sosia che da anni ne imita i modi dolci e le emozioni facili.

La gag dei fazzoletti e la replica di Toffanin

Appena entrato, Vincenzo De Lucia si è avvicinato al calciatore con una scatola di fazzoletti, fingendo di commuoversi ancora prima di cominciare l’intervista. Il gesto, esagerato e teatrale, voleva richiamare la tendenza di Silvia Toffanin a emozionarsi profondamente durante le conversazioni con i suoi ospiti, un tratto distintivo che l’ha resa tanto amata quanto spesso oggetto di ironia.

“Io non faccio così, però”, ha reagito subito la conduttrice, sorridendo e cercando di difendersi con garbo. Ma il comico, implacabile e travolgente, ha continuato la sua performance strappando risate non solo al pubblico ma anche alla stessa Toffanin, che alla fine si è lasciata andare divertita. La complicità tra i due ha reso la scena uno dei momenti più leggeri e virali della puntata.

Risate anche con Eleonora Abbagnato e un omaggio ironico

Nel corso della serata, De Lucia è tornato più volte sul palco. Durante l’intervista a Eleonora Abbagnato, l’imitatore si è presentato con una bacinella in mano, ironizzando sul fatto che la ballerina avrebbe potuto riempirla con le lacrime della Toffanin. Anche in quel caso, la conduttrice ha reagito con un sorriso, dimostrando grande autoironia e capacità di prendersi in giro.

La presenza di Vincenzo De Lucia a This Is Me ha confermato il suo talento nel saper cogliere, amplificandoli con eleganza, i tratti caratteristici dei personaggi che interpreta. Non è la prima volta che il comico napoletano parodizza volti noti della televisione italiana – tra i suoi cavalli di battaglia ci sono Maria De Filippi, Mara Venier e Barbara D’Urso – ma l’incontro diretto con Silvia Toffanin ha avuto un sapore speciale.

In un periodo televisivo in cui l’ironia spesso lascia spazio alle polemiche, la conduttrice di Verissimo ha mostrato ancora una volta il suo stile garbato, scegliendo di sorridere di sé stessa davanti a milioni di telespettatori. Il risultato? Un momento di televisione autentico, spontaneo e irresistibilmente umano.