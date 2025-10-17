“Non l’ho vista”: fratello investe la sorella e la uccide per errore

La tragedia è avvenuta a fine settembre in un paese dell’entroterra genovese. La vittima, Itala Martini, è morta all’ospedale San Martino dopo quasi tre settimane in coma.

L’incidente davanti all’ambulatorio: una tragica fatalità

Una banale manovra si è trasformata in tragedia nell’entroterra di Genova, dove Itala Martini, 87 anni, è morta dopo essere stata investita accidentalmente dal fratello di 80 anni. L’incidente risale al 26 settembre scorso, mentre il decesso è stato accertato il 15 ottobre all’ospedale San Martino di Genova, dove l’anziana era ricoverata in condizioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Rossiglione, quella mattina i due fratelli si erano recati insieme dal medico di base. All’uscita dell’ambulatorio, l’uomo si era messo alla guida della sua vettura per riaccompagnare la sorella a casa, ma in pochi istanti si è verificato l’incidente. Itala Martini, mentre si trovava dietro l’auto intenta a fare una telefonata, sarebbe finita nell’angolo cieco del conducente. L’80enne, iniziando la manovra in retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza della sorella, travolgendola accidentalmente.

L’impatto non è stato violento, ma sufficiente a far perdere l’equilibrio all’anziana, che è caduta all’indietro battendo la testa sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso, che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Martino.

Lotta tra la vita e la morte per quasi tre settimane

Le condizioni di Itala Martini sono apparse da subito disperate. Ricoverata in terapia intensiva con un grave trauma cranico, la donna non ha mai ripreso conoscenza. Per 19 giorni i medici hanno tentato di salvarla, ma ogni sforzo è stato vano. Il cuore della donna ha smesso di battere nella giornata di martedì 15 ottobre.

La notizia ha sconvolto l’intera zona dell’entroterra genovese, dove i due fratelli erano molto conosciuti. L’uomo, sotto choc, non riesce a darsi pace per quanto accaduto. Le analisi effettuate subito dopo l’incidente hanno escluso la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel suo organismo.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

Come previsto dalla procedura, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L’indagine servirà a chiarire ogni dettaglio della dinamica. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potranno confermare la posizione esatta della vittima al momento dell’impatto.

Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Itala Martini per stabilire con precisione le cause del decesso e verificare la compatibilità delle lesioni con la ricostruzione fornita dal fratello.

Un episodio drammatico che lascia una famiglia distrutta e una piccola comunità sotto choc, segnata da un dolore impossibile da elaborare: quello di una vita spezzata da un terribile incidente domestico, avvenuto tra le mura di una quotidianità fatta di affetto e fiducia reciproca.