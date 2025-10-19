Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, scontro infuocato a Ballando con le Stelle: “Tu sei qui per fare show”

Botta e risposta accesissimo tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli nello studio di Ballando con le Stelle, tra ferite professionali e tensione palpabile in diretta.

Il confronto che ha infiammato lo studio

Era lo scontro più atteso e non ha deluso le aspettative. Durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 17 ottobre, il confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli ha trasformato la pista da ballo in un’arena televisiva. Dopo l’esibizione della conduttrice in un quickstep sulle note di Maria Marì insieme al ballerino Pasquale La Rocca, lo studio si è diviso tra applausi e tensione.

Mentre Rossella Erra e Ivan Zazzaroni hanno elogiato la performance, Alberto Matano ha espresso perplessità: «Tu sei un grande concorrente di Ballando, ma mi lasci perplesso». La risposta di Barbara D’Urso è arrivata decisa: «Io però non ho capito che cosa vi aspettate da me». Un momento di sincerità che ha scatenato una standing ovation del pubblico, prima dell’ingresso in scena di Selvaggia Lucarelli.

L’attacco di Lucarelli e la replica di Barbara

La tensione è esplosa quando Selvaggia Lucarelli ha affondato il colpo: «Mi fa sorridere il candore di Canino e Zazzaroni. Tu sei qui per fare show». La conduttrice ha subito replicato: «Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci». Ma la giurata non si è fermata: «Tu sai benissimo che se ti nascondi dietro le coreografie poi si parla solo degli altri. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei anche la più brava, ma sembri una ragazzina che balla. Quando finirà, ti andrà bene che si dica solo “Barbara balla bene”?».

Lo studio si è gelato. Barbara D’Urso, con voce ferma ma visibilmente emozionata, ha risposto: «Non mi piacerebbe essere ricordata per le polemiche. Tra me e te c’è un rapporto particolare, credo ci stimiamo. Ma ti chiedo: che show vorresti da me, Selvaggia?». La risposta della giurata è stata secca: «Mi piacerebbe vedere qualcosa di te che non conosco. Sei una prima della classe».

Lo sfogo della D’Urso e la tensione in studio

A quel punto la conduttrice ha mostrato la sua fragilità: «Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare qualcosa di diverso. Ci vuole coraggio a mettersi in gioco così». «Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo», ha ribattuto Lucarelli.

La replica di Barbara D’Urso ha spiazzato tutti: «Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Tu non puoi sapere quello che è successo professionalmente e umanamente. Io so che volevi questo momento, ma non conosci il dolore che ho vissuto».

Un silenzio denso ha invaso lo studio, rotto solo dall’intervento di Milly Carlucci, che ha mandato la pubblicità per placare gli animi. Al rientro, D’Urso, con l’ironia che la contraddistingue, ha stemperato la tensione: «La pubblicità è arrivata e ha fatto ammosciare tutto». Una battuta da professionista che ha strappato un sorriso al pubblico, ma non ha cancellato lo scontro, destinato a restare tra i momenti più discussi di questa edizione dello show di Rai 1.