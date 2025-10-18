L’influencer Pablo García lascia i social per diventare prete: “Vivo nel lusso, ma il cuore mi spinge verso un’altra vita”

Il modello e influencer spagnolo Pablo García, 36 anni e oltre 650 mila follower, ha annunciato su Instagram la decisione di abbandonare i social per entrare in seminario.

Da Instagram alla vocazione religiosa

Per quattro anni Pablo García ha usato i social come vetrina per la sua carriera di modello e influencer, condividendo scatti di moda, collaborazioni con brand internazionali e riflessioni personali sulla fede. Oggi, però, il 36enne spagnolo, seguito da oltre 650 mila follower su Instagram, ha annunciato un cambio radicale: abbandonerà i social per diventare sacerdote.

Nel video pubblicato sul suo profilo, il modello ha spiegato la sua scelta con parole semplici ma profonde: «Vivo una vita comoda, fatta di stabilità, lussi e poche preoccupazioni, ma a cosa mi serve se il mio cuore mi grida di vivere un’altra vita?». Una decisione che ha spiazzato i fan e commosso molti, diventando virale in poche ore.

Una fede mai nascosta

Diviso tra Madrid e Granada, Pablo García non ha mai nascosto la propria fede cattolica, anche nei momenti di maggiore notorietà. Nel corso degli anni, accanto a foto di servizi fotografici e campagne pubblicitarie, ha sempre pubblicato post dedicati alla preghiera, alla riflessione e ai valori cristiani.

Recentemente, dopo la morte di Papa Francesco, si era recato a Roma per pregare sulle sue spoglie e partecipare al Giubileo dei giovani, un’esperienza che, secondo chi lo conosce, avrebbe segnato profondamente la sua vita spirituale. Nessuno, però, immaginava che il modello potesse arrivare a una decisione così netta: lasciare fama e denaro per seguire una vocazione religiosa.

“Spegnerò i riflettori sulla mia vita”

Nel suo messaggio, Pablo García ha annunciato che continuerà a utilizzare i social solo fino alla fine di settembre, per rispettare alcuni impegni già presi con diversi marchi. Dopo di che, abbandonerà il mondo digitale per iniziare il percorso in seminario.

«Non so se tornerò», ha dichiarato nel video, «ma vi chiedo di pregare per me». Parole che hanno suscitato centinaia di commenti di affetto e sostegno, molti dei quali provenienti da colleghi e amici del mondo della moda e dello spettacolo.

A 36 anni, dopo una carriera costruita sull’immagine, Pablo García sceglie dunque una nuova forma di visibilità: quella della fede e del silenzio. Una scelta controcorrente in un’epoca dominata dai social, che racconta la storia di un uomo in cerca di un senso più profondo alla propria vita.