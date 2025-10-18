Tale e Quale Show, Conti si commuove, “Un abbraccio a chi serve lo Stato e a chi difende la verità”

Il conduttore di Tale e Quale Show ha aperto la puntata con un messaggio dedicato a Sigfrido Ranucci e ai tre carabinieri morti a Verona, tra gli applausi del pubblico.

Il messaggio di Carlo Conti in apertura di puntata

Un inizio diverso, carico di emozione e rispetto, quello della puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai 1. Prima di dare il via alla gara, Carlo Conti ha voluto dedicare due pensieri a vicende che hanno profondamente colpito l’Italia nelle ultime ore: la morte dei tre carabinieri nell’esplosione di Verona e l’attentato subito dal giornalista di Report, Sigfrido Ranucci.

«Prima di iniziare però – ha detto Conti – permettetemi due piccoli pensieri. Uno ai tre carabinieri rimasti vittime nello svolgere il loro lavoro, servendo il nostro Stato. A loro e alle loro famiglie un forte abbraccio. Altro pensiero affettuosissimo a Sigfrido Ranucci, che come avete sentito è stato vittima di un vero e proprio attentato davanti casa sua e allora c’è l’affetto di tutto lo studio e della Rai. Forza Sigfrido, forza Report».

Le parole del conduttore sono state accolte da un lungo applauso del pubblico in studio, con i concorrenti visibilmente commossi. Un momento di solidarietà e partecipazione che ha preceduto l’inizio dello show.

Rai1 e il ricordo delle vittime di Verona

Nel corso della giornata, la Rai ha modificato la propria programmazione per seguire in diretta i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Verona, trasmessi nel pomeriggio su Rai 1. Un momento di raccoglimento nazionale seguito da milioni di telespettatori, che ha inevitabilmente segnato l’intera giornata televisiva del servizio pubblico.

L’attenzione si è concentrata anche sull’attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto la notte precedente davanti alla sua abitazione di Pomezia, evento che ha suscitato grande indignazione e preoccupazione nel mondo dell’informazione. Numerosi programmi del daytime, da La Volta Buona a La Vita in diretta, hanno espresso vicinanza al giornalista e alla redazione di Report, sottolineando l’importanza della libertà di stampa.

La testimonianza di Ranucci a “Il Cavallo e la Torre”

In serata, Sigfrido Ranucci è tornato a parlare pubblicamente dell’attentato, ospite di Marco Damilano nel programma “Il Cavallo e la Torre”, in onda su Rai 3. Il conduttore di Report ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto e ha ribadito la volontà di non farsi intimidire: «Il messaggio è chiaro – ha detto –: sappiamo come ti muovi, possiamo colpire te e la tua famiglia. Ma non ci fermeranno».

Un messaggio di coraggio e di determinazione, arrivato nello stesso giorno in cui il mondo dello spettacolo e dell’informazione si è unito per esprimere solidarietà e vicinanza a chi, come Ranucci, continua a fare il proprio lavoro con onestà e dedizione nonostante le minacce.