Anastasio cancella due date: “Non ho venduto abbastanza biglietti”, Salmo: “Suona con me”

Dopo aver ammesso le scarse vendite dei suoi concerti, Anastasio è stato invitato da Salmo ad aprire il suo live al PalaSele di Eboli.

Da un annuncio sincero a un invito inaspettato

Il coraggio di dire la verità ha cambiato il destino di Anastasio. Pochi giorni dopo aver comunicato ai fan la cancellazione di due date del suo tour per scarse vendite, il rapper è stato invitato da Salmo ad aprire il suo concerto al PalaSele di Eboli, in Campania. Un gesto di grande solidarietà da parte dell’artista sardo, che ha voluto premiare la trasparenza e l’onestà del collega.

Il vincitore della dodicesima edizione di X Factor Italia nel 2018 aveva annunciato la cancellazione dei live previsti il 23 ottobre al Demodè Club di Modugno e il 24 ottobre all’Urban Club di Perugia, spiegando in un video – diventato virale con oltre 160mila visualizzazioni – che la causa erano le vendite troppo basse: “Non aveva senso inventare scuse”, aveva dichiarato.

Quelle parole, semplici e autentiche, hanno colpito Salmo (nome d’arte di Maurizio Pisciottu), che ha deciso di offrirgli il palco del suo World Tour, in una delle tappe italiane più attese.

L’emozione di Anastasio: “Un onore aprire il concerto di Salmo”

Dopo la serata, Anastasio ha raccontato la sua emozione: “Questa cosa è nata spontaneamente da Salmo, è lui che ha visto la maniera in cui ho comunicato le due date annullate e ha deciso di chiamarmi e suonare con lui. Per me Salmo è l’artista live più forte d’Italia, quindi un invito da parte sua ad aprire il suo live per me ha significato tantissimo. È stata una grandissima chiamata, anche perché sono sempre stato suo fan: lo ascoltavo da piccolo e lo ascolto tuttora. Salmo non mi ha fatto solo il regalo di farmi aprire il suo live, ma anche di stare con lui prima e dopo, di chiedergli tante cose, di imparare da lui e questo è prezioso.”

Nel backstage del PalaSele, i due si sono scambiati un cinque, immortalato in uno scatto condiviso sui social. Sui suoi profili, Anastasio ha scritto: “Ho avuto l’onore di aprire il concerto di Salmo ad Eboli. C’è poco da dire, chiunque sogni di vivere di rap dovrebbe andare ai suoi concerti e prendere appunti. Grazie Mauri per aver fatto succedere questa cosa così spontaneamente e grazie a tutta la squadra per l’accoglienza.”

L’onestà che riaccende il dibattito sui concerti in Italia

La scelta di Anastasio di ammettere pubblicamente i motivi economici dietro le cancellazioni ha riaperto il dibattito sulla sostenibilità dei live in Italia. Sempre più artisti emergenti si trovano a dover affrontare costi elevati e pubblico ridotto, in un mercato saturo di concerti e nuove uscite discografiche. Lo stesso Anastasio ha raccontato di aver venduto solo quaranta biglietti a Bari e ancora meno a Perugia, numeri troppo bassi per coprire le spese.

Il suo gesto di sincerità ha ricevuto grande rispetto dal pubblico e dai colleghi, e l’invito di Salmo ha trasformato una sconfitta in un’occasione di rinascita.

Nel frattempo, Anastasio ha colto l’attenzione mediatica per rilanciare il suo ultimo progetto, Le Macchine Non Possono Pregare, pubblicato l’11 aprile 2025 e accompagnato da un fumetto ideato dallo stesso artista: “È la cosa più bella che abbia fatto e il rischio più grosso che mi sia mai preso. È il momento di spingerlo: ascoltalo, condividilo, commentalo, dillo a un amico. Nasta ringrazia.”

Il cantautore tornerà dal vivo il 25 ottobre al Teatro Bolivar di Napoli, per poi proseguire il tour il 29 ottobre all’Off Topic di Torino, il 30 ottobre al Santeria di Milano e il 31 ottobre alla Fiera di Scandicci.