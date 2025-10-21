Enzo Iacchetti litiga con un passante: “Gli ho detto coniglio e se n’è scappato”

Dopo la lite da Bianca Berlinguer, l’ex conduttore di Striscia la Notizia torna al centro delle polemiche: minacce e insulti in una libreria di Roma.

Dalla tv alla libreria: nuova sfuriata di Iacchetti

Non c’è pace per Enzo Iacchetti, che torna protagonista, ancora una volta, per un episodio controverso. L’ex storico volto di Striscia la Notizia, già finito al centro delle polemiche per la furibonda lite in diretta nel talk show di Bianca Berlinguer, si è reso protagonista di una nuova esplosione di rabbia.

In un video pubblicato sui social, lo stesso Iacchetti ha raccontato l’accaduto: “Questa mattina ero in una libreria di Roma a fare il firma copie del mio libro. C’era gente, poi è passato un signore che ha detto ad alta voce: ‘Guarda, c’è quello scemo di Iacchetti che approfitta della sua popolarità per vendere il suo libro’. Allora io gli ho risposto: ‘Vieni a dirmelo in faccia, coniglio’. E il coniglio è scappato”.

Un racconto che ha subito fatto il giro del web, con il video dell’attore e conduttore diventato virale nel giro di poche ore, riaccendendo il dibattito sul suo temperamento e sulle sue continue provocazioni.

Dopo la rissa verbale in tv, un nuovo scivolone pubblico

Solo poche settimane fa, Iacchetti era balzato agli onori delle cronache per la violenta lite scoppiata durante la trasmissione È sempre Cartabianca. In quella occasione aveva minacciato di aggredire un ospite filo-israeliano e aveva preteso che, sul tema del conflitto in Medio Oriente, non venisse concesso spazio a chi sosteneva la posizione di Israele.

Da quell’episodio, il suo nome è diventato un simbolo per molti manifestanti dei cortei pro-Palestina, dove sono comparsi cartelli con il suo volto e frasi tratte dai suoi interventi televisivi. Un’esposizione mediatica che, evidentemente, ha contribuito a riaccendere le polemiche intorno alla sua figura.

Iacchetti divide ancora l’opinione pubblica

Il nuovo episodio nella libreria romana ha scatenato reazioni contrastanti anche sui social. C’è chi difende Iacchetti, sostenendo che abbia semplicemente reagito a una provocazione, e chi invece lo accusa di non sapersi più controllare e di cercare visibilità attraverso lo scontro verbale.