Francesco Totti gela Ilary Blasi: “Quel messaggio non era per lei”

Dopo 23 anni, l’ex capitano della Roma ha svelato la verità su uno dei momenti più iconici del suo matrimonio con Ilary Blasi.

La rivelazione shock di Totti a sorpresa

Dopo anni di silenzio e frecciatine, Francesco Totti è tornato a parlare di uno dei gesti più celebri della sua carriera e della sua vita privata. L’ex numero 10 della Roma ha infatti rivelato che la dedica “6 unica”, mostrata nel derby contro la Lazio nel 2002, non era rivolta a Ilary Blasi, come per oltre vent’anni aveva creduto l’Italia intera. Una frase che, per milioni di tifosi e fan della coppia, era diventata il simbolo di un amore da favola, nato sotto i riflettori e finito tra accuse, avvocati e rancori. “La metto tra i momenti indimenticabili – ha dichiarato Totti – però era per la curva. Lo rifarei? Certo, magari mi metterei un po’ meno in diagonale. Comunque sì, era riferito alla curva”.

Una dichiarazione secca, capace di cancellare in un istante l’ultimo ricordo romantico di una storia che aveva fatto sognare un intero Paese.

Dal sogno d’amore al gelo mediatico

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, celebrato nel 2005 con diretta televisiva e migliaia di telespettatori incollati allo schermo, era diventato il paradigma dell’unione perfetta tra sport e spettacolo. L’ex calciatore, simbolo della fedeltà alla maglia giallorossa, e la showgirl romana, ex Velina e conduttrice affermata, incarnavano l’immagine della coppia italiana moderna. Ma dietro le luci dei riflettori, la storia si è incrinata lentamente, fino alla rottura ufficiale annunciata nel 2022. Da allora, tra loro è stato un susseguirsi di accuse reciproche, indagini, contese legali e un battage mediatico incessante.

Nel tempo, entrambi hanno cercato di ricostruire una nuova vita: Totti accanto a Noemi Bocchi, Ilary Blasi protagonista di documentari e interviste in cui ha raccontato la sua verità. Tuttavia, quella maglietta con la scritta “6 unica” era rimasta per molti fan l’ultimo frammento intatto di un amore che sembrava eterno. Fino alla confessione che ha riscritto la storia.

Totti chiude definitivamente con il passato

Durante l’intervista con Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex bomber ha provato a ribadire ciò che per decenni nessuno avrebbe immaginato: “No, no. È un pensiero degli altri. Era riferito alla curva”. Toni, incredulo, ha tentato di sottolineare come per tutti quella dedica fosse stata destinata a Ilary, ma Totti non ha lasciato spazio a dubbi.

Le sue parole arrivano in un momento in cui l’ex capitano sembra determinato a lasciarsi alle spalle ogni riferimento al passato. Dopo la separazione, ha mantenuto un profilo più riservato, evitando di alimentare pubblicamente il botta e risposta mediatico con la sua ex moglie. Tuttavia, la rivelazione di oggi chiude simbolicamente un cerchio.

Quel “6 unica”, che per anni è stato visto come il gesto d’amore più iconico del calcio italiano, si trasforma ora in un tributo alla tifoseria romanista. Per Ilary Blasi, che nel frattempo ha più volte raccontato la sua versione della fine del matrimonio, resta invece un nuovo colpo mediatico difficile da ignorare.

Per chi aveva creduto in quella favola moderna, le parole di Totti segnano la fine definitiva del mito di “Totti e Ilary”: due destini ormai paralleli, separati da un passato che non smette di far discutere.