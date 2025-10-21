Lovati rivede Corona e insulta tutti: “Dalla Meloni a Vespa passando per Milo Infante e Nuzzi”

Dopo la rottura con Sempio, l’avvocato Massimo Lovati e Fabrizio Corona tornano a incontrarsi nella nuova puntata di “Falsissimo” tra provocazioni e insulti.

Il ritorno di Corona e il nuovo incontro con Lovati

Nonostante la rottura con Andrea Sempio, che gli ha revocato l’incarico dopo le recenti polemiche, l’avvocato Massimo Lovati torna a far parlare di sé. A far scattare di nuovo la miccia è la nuova puntata di “Falsissimo”, il format YouTube di Fabrizio Corona, in cui l’ex re dei paparazzi si presenta alla porta del legale vestito da prete. Una scelta simbolica, spiega lui stesso, “come reincarnazione del sogno di Jerry La Rana sui mandanti dell’omicidio di Chiara Poggi”.

All’inizio Lovati non vuole aprire, impegnato con un collegamento per “Quarto Grado”, ma alla fine cede e accoglie Corona in casa. L’incontro si trasforma in un botta e risposta dai toni accesi, dove il legale si lascia andare a un flusso di accuse e dichiarazioni senza filtri. “Ho ricevuto altri due esposti per tutte quelle cose lì. Mi devo difendere. Io con le Procure non sono mai andato d’accordo, ma mi difenderò. Non sono un leccac***, faccio il mio lavoro e basta”, afferma riferendosi alla Procura di Pavia, che aveva definito “false” le sue precedenti affermazioni sul pubblico ministero Civardi.

Poi, rivolgendosi direttamente a Corona, lo accusa: “Mi hai combinato un casino. Credevo fossi un amico, ma non sapevo che sarebbe scoppiato tutto questo caos. In tv è tutto una fiction, ma il processo non lo è, e nemmeno quello che stanno facendo a me”.

Gli insulti a conduttori e politici

Durante la puntata, Corona chiede a Lovati un parere sui principali conduttori televisivi e su alcuni politici italiani. Le risposte del legale sono un fiume di invettive. “Giletti è emblematico, Nuzzi è allineato, Milo Infante un pezzo di , Salvo Sottile è l’innominato. Federica Panicucci è la mia amica del cuore, Eleonora Daniele è brava, Moreno è una donna eccezionale, mentre Vespa è un c. Adesso prenderò un’altra querela”, ironizza.

L’unico a salvarsi è Paolo Del Debbio, che Lovati definisce “il migliore in assoluto”, mentre per lui “Ore 14 Sera” è “il peggior programma televisivo”. Poi il discorso vira sulla politica, e le parole diventano ancora più dure. “La Meloni? Una traditrice peggio di te – dice rivolto a Corona –. Vent’anni fa andava a fare il saluto romano, adesso ha tradito tutti gli ideali della destra. La Russa e gli altri? Tutta gente da inceneritore. Hanno abbandonato il fascismo per governare e diventare schiavi dell’Occidente e dell’Europa”.

Il caos giudiziario e la rottura con Sempio

L’incontro tra Lovati e Corona arriva pochi giorni dopo la frattura con Andrea Sempio, ex indagato nel caso Garlasco, che ha deciso di revocare l’incarico all’avvocato a causa del clamore mediatico e delle dichiarazioni rilasciate dal legale nelle scorse settimane. La Procura di Pavia è intervenuta con una nota ufficiale per smentire le affermazioni di Lovati, ritenendole “false e diffamatorie”.

Nonostante tutto, l’avvocato sembra deciso a non arretrare: “Mi hanno rovinato, ma mi difenderò. Se avessi saputo che finiva così, non ti avrei mai ricevuto”, ribadisce a Corona. Intanto “Falsissimo”, con la sua miscela di provocazioni, satire e confessioni, continua a far discutere e a tenere alta la tensione intorno al nome di Fabrizio Corona, sempre più protagonista di una narrazione che mescola realtà, spettacolo e caos mediatico.