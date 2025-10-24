Pier Silvio Berlusconi compra la casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il prezzo e i motivi

L’ad Mediaset ha acquistato l’attico di Segrate dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero per vent’anni. L’immobile era stato ereditato dai loro ex domestici filippini.

Un acquisto simbolico dal grande valore affettivo

Non una semplice operazione immobiliare, ma un gesto dal profondo valore affettivo. Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la vera “Casa Vianello”, l’abitazione di Segrate dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto fino alla loro scomparsa, nel 2010. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, conferma che l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di rilevare l’attico per rendere omaggio alla coppia, storicamente legata al padre Silvio Berlusconi, e per motivi logistici: l’immobile confina infatti con un altro appartamento di proprietà della famiglia.

L’abitazione si trova nella zona di Milano 2, il quartiere residenziale costruito negli anni Settanta dallo stesso Berlusconi. Qui, dal 1991 fino alla morte, Vianello e Mondaini condivisero la loro vita privata lontano dai riflettori, in un appartamento che oggi rappresenta un simbolo della televisione italiana.

Quanto vale la storica casa di Raimondo e Sandra

L’attico acquistato da Pier Silvio Berlusconi si estende su due livelli per un totale di 285 metri quadrati, con cinque camere da letto, cinque bagni, ampi terrazzi e un box auto di 51 metri quadrati. L’immobile dispone anche di una sala da pranzo, uno studio, un soggiorno con affaccio panoramico e un’area barbecue.

Secondo quanto ricostruito, Berlusconi avrebbe versato un acconto di 100mila euro nel 2024, per poi saldare il resto — 1,35 milioni di euro — l’anno successivo, per un totale di 1,45 milioni, interamente pagati “senza mutuo”.

Il super attico era di proprietà dei coniugi Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex domestici della coppia, che avevano ereditato tutti i beni dei Vianello in segno di riconoscenza per la dedizione con cui li avevano accuditi per decenni.

Chi sono oggi gli eredi dei Vianello

La storia dei Magsino è una delle più note legate alla coppia più amata della tv. Arrivati in Italia dalle Filippine nei primi anni Novanta, i due furono assunti come collaboratori domestici e presto divennero veri membri della famiglia. Quando nel 1996 nacque il loro secondo figlio, decisero di chiamarlo Raimond, in onore di Vianello.

Oggi i Magsino possiedono altri cinque appartamenti a Milano, tra cui uno in centro, mentre hanno da tempo venduto la casa di Crans-Montana, in Svizzera. Pedro è diventato giocatore di bowling a livello nazionale, la moglie alterna la sua vita tra l’Italia e le Filippine dove gestisce una onlus, mentre il primogenito John Mark (Gianmarco per gli amici) è titolare di negozi di prodotti macrobiotici in provincia di Como, e il fratello Raimond opera nel settore immobiliare.

La casa di Segrate, invece, torna così nelle mani della famiglia Berlusconi, chiudendo un cerchio di affetto e memoria che unisce due dinastie simboliche della televisione italiana: i Berlusconi e i Vianello.