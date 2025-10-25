Tragedia al Pantheon: turista giapponese precipita dal muro e muore sul colpo

Un uomo di 70 anni è caduto dal muro perimetrale del Pantheon a Roma, morendo sul colpo dopo un volo di sette metri. Indagini in corso.

La caduta e i tentativi di soccorso

Dramma nel cuore di Roma nella serata di ieri. Un turista giapponese di 70 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal muro perimetrale del Pantheon, in via della Palombella. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava seduto sul bordo della recinzione esterna quando, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio cadendo nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo: il turista è morto sul colpo. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per il settantenne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e le indagini della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco, che hanno forzato il cancello d’ingresso del Pantheon per raggiungere l’uomo il più rapidamente possibile. Ma quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare fino a lui, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’allarme è scattato intorno alle 21.50, in una delle aree più frequentate del centro storico, dove romani e turisti si fermano spesso per scattare foto o semplicemente godersi la vista del monumento illuminato. Le autorità hanno immediatamente transennato la zona e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un luogo simbolo trasformato in teatro di tragedia

Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo si fosse seduto come tanti altri visitatori sul muretto che circonda il Pantheon, un’abitudine comune tra i turisti che affollano piazza della Rotonda e le vie limitrofe per ammirare uno dei monumenti più celebri della Capitale. Nessun segno di malore o di gesto volontario, secondo gli investigatori: tutto lascia pensare a una tragica fatalità.

La notizia ha sconvolto i presenti, molti dei quali hanno assistito impotenti ai soccorsi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il turista camminare lungo il muro pochi istanti prima della caduta. Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire esattamente i momenti precedenti alla tragedia.