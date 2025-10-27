“Non ha ragione chi urla”: Bergomi zittisce Del Piero in diretta, Caressa costretto a intervenire

Scontro acceso in studio tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi durante Sky Calcio Club. Il dibattito sull’Inter degenera tra toni alti e stoccate reciproche.

Botta e risposta tra Bergomi e Del Piero sul valore dell’Inter

È bastato un semplice confronto sull’Inter per accendere la scintilla. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero hanno dato vita a uno scontro dai toni accesi che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Tutto è partito da una riflessione di Bergomi, secondo cui la squadra di Chivu resta tra le migliori in Italia per qualità di gioco, ma non sempre riesce a imporsi nelle partite più difficili. “L’Inter è una squadra brava, gioca bene ma ha qualche limite nelle sfide sporche”, ha osservato l’ex difensore nerazzurro.

A quel punto è intervenuto Del Piero, deciso a ribadire la propria opinione: “Lo dico da quattro anni, l’Inter è la squadra più forte d’Italia. Non c’è paragone con le altre per rosa e qualità. Se il Real Madrid dovesse scegliere dei giocatori in Serie A, li prenderebbe all’Inter: Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Bastoni… il livello medio è altissimo”. Una posizione netta che ha infiammato il dibattito, spingendo Fabio Caressa a intervenire più volte per calmare le acque.

Tensione in studio: Bergomi richiama Del Piero ai toni

Quando Del Piero ha iniziato ad alzare la voce per sottolineare il proprio punto di vista, Bergomi non ha nascosto l’irritazione: “Ricordati che chi urla di più non ha ragione. Opinioni diverse? Ok. Ma non puoi ribadire sempre le stesse cose alzando la voce. Rispetta anche quello che dico io, perché lo sostengo da anni e i risultati lo dimostrano”. Un richiamo fermo che ha spiazzato l’ex numero 10 della Juventus, il quale ha provato a difendersi: “Non sto urlando, sto solo spiegando. L’Inter è la più forte da quattro anni. È quella che ha fatto meglio, ha disputato due finali di Champions in tre anni. La più brava è quella che vince, la più forte è un’altra”.

Dibattito senza vincitori: Caressa costretto a chiudere il confronto

Nonostante i tentativi di mediazione del conduttore, lo scontro tra le due ex bandiere non si è placato. Del Piero ha insistito sulla superiorità tecnica dei nerazzurri: “L’Inter è arrivata dove nessun’altra italiana è riuscita, ha dimostrato di essere la più forte. Punto”. Di contro, Bergomi ha ribadito il suo concetto: “L’Inter è stata brava, non solo forte. Ha fatto mercato a zero per quattro anni, ha scoperto talenti, ha saputo adattarsi. Questa è bravura”.

La discussione è proseguita a lungo, anche dopo la chiusura del programma, segno che tra i due ex campioni le posizioni restano distanti. Un confronto acceso che ha infiammato la serata di Sky Calcio Club e che, inevitabilmente, ha fatto discutere i tifosi sui social.