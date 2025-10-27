Novellara: muore folgorata mentre fa la doccia, aveva solo 28 anni

Dramma a Novellara, in provincia di Reggio Emilia: una giovane donna di 28 anni è morta folgorata mentre si trovava sotto la doccia. Accanto al corpo una stufetta elettrica.

La scarica elettrica nel bagno di casa: inutili i soccorsi

Si chiamava Solange Samantha Rizzetto, aveva 28 anni e viveva alla periferia di Novellara, nel Reggiano. Nella notte tra domenica e lunedì la giovane è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione, dopo essere rimasta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. Secondo una prima ricostruzione, accanto al corpo sarebbe stata rinvenuta una stufetta elettrica, presumibilmente utilizzata per riscaldare l’ambiente. Proprio l’elettrodomestico potrebbe essere all’origine dell’incidente mortale, forse a causa di un contatto con l’acqua.

L’allarme è scattato intorno alle tre del mattino, quando un familiare, preoccupato dal silenzio, ha trovato la giovane riversa a terra nel bagno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile: per la 28enne non c’era più nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri: si ipotizza una tragica fatalità

I carabinieri di Novellara, coordinati dalla compagnia di Guastalla, hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia per chiarire la dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la stufetta elettrica, utilizzata per scaldare il bagno nelle fredde ore notturne, sia caduta o entrata accidentalmente in contatto con l’acqua, provocando la scarica fatale. Gli investigatori non avrebbero riscontrato segni di effrazione o elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi.

La salma di Solange Samantha Rizzetto è stata trasferita presso la camera mortuaria di Reggio Emilia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore la procura valuterà se disporre l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Tutti gli elementi raccolti, al momento, portano a ritenere che si sia trattato di un tragico incidente domestico.

Sgomento a Novellara per la morte di Solange

La notizia della scomparsa di Solange ha profondamente colpito la cittadina di Novellara, dove la giovane era conosciuta e benvoluta. Amici e conoscenti la ricordano come una ragazza solare, sempre sorridente e piena di energia. I messaggi di cordoglio si moltiplicano sui social, dove in molti esprimono dolore e incredulità per una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita nel fiore degli anni. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, ma tutto lascia pensare a una tragica fatalità avvenuta nel luogo più intimo e sicuro della casa.