Autostrada A3: camionista si sente male alla guida, accosta e muore evitando una strage

di

Dramma sulla Salerno-Reggio Calabria: un camionista colto da malore riesce ad accostare il tir evitando una strage. Inutili i soccorsi.

Il malore improvviso e la manovra che evita la tragedia
Si è consumato all’alba di lunedì 27 ottobre un dramma sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra le uscite di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. Un camionista, colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida del suo autoarticolato, ha avuto la prontezza di rallentare e accostare il mezzo nella corsia d’emergenza, evitando che il tir finisse fuori controllo e provocasse un incidente con altri veicoli in transito.
L’uomo, dopo essere riuscito a fermarsi, si è accasciato nella cabina di guida. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, per il camionista non c’era ormai più nulla da fare. L’intervento dei soccorritori e degli ausiliari del traffico dell’Anas ha permesso di gestire la viabilità in sicurezza e di evitare ulteriori conseguenze.

Soccorsi tempestivi ma inutili: la morte poco dopo l’arrivo del 118
L’allarme è scattato intorno alle 7:45, quando alcuni automobilisti hanno notato il tir fermo nella corsia d’emergenza e il conducente privo di sensi all’interno dell’abitacolo. In pochi minuti sono giunti sul luogo i volontari della Vopi del 118 dell’Asl di Salerno, insieme a una pattuglia della Polizia Stradale. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.
Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso, probabilmente di natura cardiaca. Saranno comunque gli accertamenti medici a chiarire le reali circostanze della morte. L’area del tratto autostradale interessato è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo pesante.

Cordoglio e ammirazione per il gesto estremo di lucidità
La notizia ha suscitato profonda commozione tra gli automobilisti e i colleghi autotrasportatori che percorrevano la Salerno-Reggio Calabria. In molti hanno voluto sottolineare il gesto di grande lucidità dell’uomo, che, pur in preda al malore, ha avuto la forza di accostare e mettere in salvo chi viaggiava dietro di lui. “Ha evitato una strage”, è il commento ricorrente tra chi ha assistito ai soccorsi.
La tragedia si aggiunge ai numerosi episodi che nelle ultime settimane hanno visto protagonisti conducenti colti da malori improvvisi durante la guida.

Lascia un commento