Autostrada A3: camionista si sente male alla guida, accosta e muore evitando una strage

Dramma sulla Salerno-Reggio Calabria: un camionista colto da malore riesce ad accostare il tir evitando una strage. Inutili i soccorsi.

Il malore improvviso e la manovra che evita la tragedia

Si è consumato all’alba di lunedì 27 ottobre un dramma sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra le uscite di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. Un camionista, colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida del suo autoarticolato, ha avuto la prontezza di rallentare e accostare il mezzo nella corsia d’emergenza, evitando che il tir finisse fuori controllo e provocasse un incidente con altri veicoli in transito.

L’uomo, dopo essere riuscito a fermarsi, si è accasciato nella cabina di guida. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, per il camionista non c’era ormai più nulla da fare. L’intervento dei soccorritori e degli ausiliari del traffico dell’Anas ha permesso di gestire la viabilità in sicurezza e di evitare ulteriori conseguenze.

Soccorsi tempestivi ma inutili: la morte poco dopo l’arrivo del 118

L’allarme è scattato intorno alle 7:45, quando alcuni automobilisti hanno notato il tir fermo nella corsia d’emergenza e il conducente privo di sensi all’interno dell’abitacolo. In pochi minuti sono giunti sul luogo i volontari della Vopi del 118 dell’Asl di Salerno, insieme a una pattuglia della Polizia Stradale. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso, probabilmente di natura cardiaca. Saranno comunque gli accertamenti medici a chiarire le reali circostanze della morte. L’area del tratto autostradale interessato è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo pesante.

Cordoglio e ammirazione per il gesto estremo di lucidità

La notizia ha suscitato profonda commozione tra gli automobilisti e i colleghi autotrasportatori che percorrevano la Salerno-Reggio Calabria. In molti hanno voluto sottolineare il gesto di grande lucidità dell’uomo, che, pur in preda al malore, ha avuto la forza di accostare e mettere in salvo chi viaggiava dietro di lui. “Ha evitato una strage”, è il commento ricorrente tra chi ha assistito ai soccorsi.

La tragedia si aggiunge ai numerosi episodi che nelle ultime settimane hanno visto protagonisti conducenti colti da malori improvvisi durante la guida.