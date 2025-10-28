“Che Tempo Che Fa”, Schlein inciampa in diretta: “Hanno cacciato Fazio dalla Rai” (ma se n’è andato lui)

Durante “Che Tempo Che Fa”, Elly Schlein elogia Fabio Fazio come vittima del sistema Rai, scatenando ironie e correzioni online. Il conduttore prova a fermarla.

La gaffe in diretta durante Che Tempo Che Fa

Un elogio forse troppo entusiasta, o semplicemente una scivolata dovuta alla disinformazione. Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 26 ottobre, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è resa protagonista di un evidente errore in diretta televisiva, parlando della presunta “cacciata” di Fabio Fazio dalla Rai.

Nel corso dell’intervista, Schlein ha ribadito la posizione del Pd sulla riforma del servizio pubblico: “Non abbiamo partecipato all’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione della Rai perché vogliamo un’azienda indipendente dalla politica”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Bisogna fare in fretta, perché la riforma per recepire il Media Freedom Act andava fatta già ad agosto. L’Italia è fuori legge, non ha ancora recepito la direttiva.”

Fino a quel momento, il discorso procedeva secondo copione. Ma quando la segretaria ha voluto ringraziare il conduttore per “l’esempio” offerto, è arrivato l’inciampo: “Ho davanti la testimonianza vivente che hanno privato il servizio pubblico di professionalità…”, ha detto Schlein, con un chiaro riferimento a Fazio e alla sua storica spalla Luciana Littizzetto.

L’imbarazzo di Fazio e la reazione del pubblico

Il conduttore ha subito cercato di frenare l’intervento della segretaria, visibilmente in difficoltà: “No, no, no… non parliamo dei presenti, vai, vai…” ha replicato con un sorriso imbarazzato. Ma Schlein ha insistito, aggiungendo: “Il servizio pubblico ha visto andare via grandi professionisti e grandi competenze.”

Un’affermazione che ha immediatamente suscitato polemiche, visto che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non furono allontanati dalla Rai, ma decisero autonomamente di trasferirsi sul canale Nove, attratti da un contratto economicamente più vantaggioso.

La bufera sui social: ironie e correzioni per la segretaria Pd

Nel giro di pochi minuti, i social — in particolare la piattaforma X (ex Twitter) — si sono riempiti di commenti critici e sarcastici nei confronti della segretaria del Pd.

“Cara Schlein, lei non sa niente e parla a vanvera. Fazio è andato via perché lo pagano di più,” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Fazio ha fatto una scelta economica, non è stato cacciato. Ha lasciato la Rai per un contratto più ricco sul Nove.”

C’è anche chi ha ironizzato sul tono della segretaria: “La Schlein liscia il pelo a Fazio, ma lui non è una vittima, è solo un mercenario della tv.”

Molti hanno sottolineato come la leader dem, nel tentativo di elogiare il conduttore, sia finita per incorrere in un clamoroso autogol politico e comunicativo.

Per ora, né Elly Schlein né Fabio Fazio hanno commentato la vicenda. Ma l’episodio ha già fatto il giro del web, diventando uno dei momenti più discussi della puntata.