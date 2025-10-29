Teramo, volontaria 58enne della Protezione Civile travolta e uccisa: il conducente fugge

La tragedia è avvenuta all’alba lungo la Statale 80 a Bellante Stazione. L’automobilista è fuggito dopo l’impatto. La vittima aveva 58 anni ed era molto conosciuta a Campli.

L’incidente all’alba sulla Statale 80

Un grave incidente ha scosso la mattina del 29 ottobre nel Teramano, lungo la Statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione. Erano da poco passate le 6 quando Rosanna Pigliacampo, 58 anni, residente a Campli, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la carreggiata nei pressi del Bar 2000. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso ed è ora ricercato dai carabinieri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118 di Teramo e il Nucleo Radiomobile dell’Arma, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo e le lesioni riportate non le hanno lasciato scampo: è morta sul colpo. Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità del pirata della strada e stanno raccogliendo testimonianze di residenti e automobilisti che potrebbero aver assistito alla scena.

Chi era Rosanna Pigliacampo

La vittima, Rosanna Pigliacampo, era una donna molto conosciuta nella sua città. Faceva parte della Protezione Civile di Campli, nella sezione “Montidellalaga”, dove prestava servizio come volontaria. Lavorava inoltre per una cooperativa locale che si occupa di assistenza e badantato. Madre di due figli, era stimata per il suo impegno costante e per la disponibilità con cui si dedicava agli altri.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita la cittadinanza, che ha espresso cordoglio e affetto sui social. “Non ci credo – ha scritto un’amica – sei stata sempre gentile e disponibile, una persona perbene. La vita è davvero ingiusta”. Un dolore condiviso da chi aveva avuto modo di conoscerla e di lavorare al suo fianco nelle attività di volontariato.

Indagini in corso per individuare il responsabile

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’automobilista avrebbe travolto la donna mentre attraversava la strada e sarebbe poi fuggito in direzione di Giulianova. I militari confidano di poter risalire a breve al responsabile grazie alle riprese video e alle segnalazioni raccolte nelle ore successive.

L’episodio ha scosso profondamente la provincia di Teramo, dove la figura di Rosanna Pigliacampo era sinonimo di solidarietà e impegno civile. Una vita spezzata all’improvviso, mentre svolgeva un gesto quotidiano, che lascia sgomento e rabbia per una tragedia che poteva e doveva essere evitata.