Augias attacca Giorgia Meloni: “Teme le domande vere”, la replica di FdI, “L’unica rabbia è la sua”

Il giornalista a DiMartedì insinua che la premier eviti il confronto con la stampa per paura del suo “lato collerico”. Il partito risponde: “L’unica rabbia è la sua”.

Augias accusa Meloni di evitare il confronto con la stampa

Nuova puntata e nuova polemica a DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Stavolta a scatenare il dibattito non è stato Maurizio Landini, ma Corrado Augias, che ha lanciato un attacco diretto alla premier Giorgia Meloni, insinuando che la leader di Fratelli d’Italia eviterebbe conferenze stampa “vere” per timore di perdere il controllo.

“Nel caso di Giorgia io mi sono dato una spiegazione – ha detto Augias durante la trasmissione –. Lei potrebbe temere di affrontare una conferenza stampa vera, con delle domande vere, anche fastidiose e insistenti. Teme che l’aspetto collerico del suo temperamento possa emergere con conseguenze negative per lei. E quindi, per evitare questo pericolo, non lo fa.”

Le parole del giornalista, pronunciate con tono analitico, hanno suscitato immediate reazioni, diventando virali sui social e alimentando la contrapposizione politica tra sostenitori e critici del governo.

La replica di Fratelli d’Italia: “L’unica collera è la sua”

La risposta di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. Dal profilo ufficiale del partito è arrivata una replica durissima, accompagnata dal video dell’intervento di Augias: “Caro Augias, l’unica collera che vediamo è la sua – si legge nel post – che rivela quanto le risulti ancora difficile accettare la vittoria della premier, la stabilità del suo governo e il consenso che continua a rafforzarsi tra i cittadini. La sinistra non si dà pace.”

Il commento dei meloniani sottolinea un punto politico più ampio: il fastidio, da parte della destra di governo, per quella che considera una “critica sistematica e ideologica” da parte di intellettuali e giornalisti vicini all’opposizione.

Da Palazzo Chigi, per ora, nessuna replica ufficiale, ma tra gli esponenti del partito circola irritazione per un attacco ritenuto “strumentale e personale”, non politico.

Meloni e il rapporto con la stampa: un tema ricorrente nel dibattito politico

L’affondo di Corrado Augias si inserisce in un filone ormai abituale: quello delle critiche rivolte alla premier sul suo rapporto con i media. Negli ultimi mesi, diverse figure dell’opposizione hanno accusato Giorgia Meloni di preferire interviste “controllate” e comunicazioni dirette attraverso i propri canali social.

I sostenitori della premier, al contrario, ribattono che la leader di Fratelli d’Italia è “una delle più presenti e trasparenti” nella scena politica italiana, ricordando le frequenti apparizioni televisive e le conferenze dopo i vertici internazionali.

In un clima politico già polarizzato, le parole di Augias hanno finito per riaccendere lo scontro tra chi parla di “arroganza del potere” e chi vede invece “una campagna di delegittimazione continua contro il governo eletto”.