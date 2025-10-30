Fiorello imita Feltri: “Era un terrone, gli ho dato una ginocchiata!”

Nella puntata di oggi, tra risate, stoccate e annunci, lo showman ha ironizzato su tutto: dalla famiglia Sinner alla Rai, fino a Vittorio Feltri.

Fiorello e la famiglia Sinner: “Siamo affranti, Alcaraz ha perso”

Nuova puntata esplosiva per La Pennicanza, lo show mattutino di Fiorello che ancora una volta ha alternato satira, imitazioni e momenti di puro nonsense. L’apertura è stata tutta dedicata alla famiglia Sinner, raggiunta in una finta telefonata dal “fratello calabrese” Mark Sinner, naturalmente interpretato dallo stesso Fiorello. “Siamo molto affranti perché Alcaraz ieri ha perso – ha detto – siamo sportivi, ma talmente tristi che abbiamo cambiato tutte le cover dei nostri telefonini con la faccia di Lucio Corsi!”.

Il siparietto, come da tradizione, ha scatenato il pubblico in studio e sui social, dove i fan hanno commentato la comicità surreale del conduttore, capace di trasformare ogni notizia in un momento di intrattenimento.

Stoccate alla Rai e sketch con Al Bano e Sofia Goggia

Fiorello non ha risparmiato la Rai, accusandola di “vivere di nostalgia e di format vecchi”. “La Rai ha comprato ‘Ok il prezzo è giusto’ – ha ironizzato – ma dove l’ha preso, su Vinted?”. Poi è arrivato l’immancabile momento dedicato a Al Bano, riproposto in versione caricaturale e irresistibilmente malinconica: “Avevo otto anni, mio padre mi ha portato in una stalla e mi ha fatto bere latte direttamente dalla mucca… quando avevo lo stomaco pieno, mi ha scosso e ho fatto lo yogurt!”.

Spazio anche per una sorpresa in diretta: una telefonata a Sofia Goggia, che si prepara alle Olimpiadi di Cortina. La campionessa si è prestata al gioco con ironia, imitando Francesca Fagnani e il presidente campano Vincenzo De Luca, tra le risate di Fiorello e del pubblico.

Feltri finisce nel mirino e l’annuncio finale di Fiorello

Il momento più commentato della puntata è stato però quello dedicato a Vittorio Feltri, imitato dopo le recenti dichiarazioni sull’aggressione subita sotto casa. Nella sua versione “feltriana”, Fiorello ha scherzato: “Era un terrone, solo i terroni attaccano col peperoncino… gli ho dato una ginocchiata sui co*lioni e gli ho urlato di tornare a mangiare i mandarini!”. Un’imitazione irriverente, che ha diviso il pubblico ma confermato lo stile dissacrante dello showman.

Sul finale, Fiorello ha lanciato un annuncio clamoroso: “Vorremmo tornare su Rai 1 con un mini varietà domenicale, il 9 novembre!”, ha detto accanto a Biggio, anticipando anche la presenza di una “grande pop star italiana” come super ospite. L’attesa, ora, è tutta per i dettagli ufficiali nelle prossime settimane.