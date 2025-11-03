Bari lungomare, travolto mentre attraversa la strada, trasportato in codice rosso, è gravissimo

L’uomo stava attraversando la strada all’altezza di largo Adua quando è stato travolto da un’auto. Traffico bloccato e indagini in corso.

L’incidente sul lungomare di Bari

Un grave investimento si è verificato nel pomeriggio sul lungomare di Bari, dove un uomo di 70 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada nei pressi di largo Adua. L’allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Policlinico di Bari in codice rosso a causa delle condizioni particolarmente critiche.

I soccorsi e le prime verifiche della polizia locale

Oltre al personale medico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 70enne sarebbe stato colpito mentre attraversava la carreggiata, ma resta da chiarire se si trovasse sulle strisce pedonali o meno. L’automobilista si sarebbe fermato dopo l’impatto.

Traffico rallentato sul lungomare

L’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione: il tratto interessato è rimasto parzialmente bloccato per consentire i soccorsi e l’arrivo dei rilievi, con lunghe code registrate in direzione del centro cittadino.