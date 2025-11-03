Volo Rynair, attende il bagaglio 45 minuti, poi lo ritrova distrutto: “Nessuna risposta da Ryanair”

Un viaggiatore partito da Nizza e arrivato a Londra ha trovato la sua valigia completamente devastata. Nessuna risposta iniziale da Ryanair, poi la replica: “Thread infondato”.

Bagaglio scomparso e poi ritrovato a pezzi

Un passeggero in arrivo all’aeroporto di Londra Stansted ha denunciato sui social quanto accaduto al proprio bagaglio dopo un volo Ryanair partito da Nizza. L’uomo ha inizialmente atteso per oltre 45 minuti al nastro trasportatore, fino alla comunicazione ufficiale che segnalava la fine della consegna. Solo rivolgendosi all’ufficio reclami ha scoperto che la sua valigia era stata ritrovata, ma completamente distrutta. All’interno, secondo il racconto, molti oggetti personali erano irrecuperabili. L’uomo ha stimato i danni in circa 1.700 euro e ha compilato i moduli per ottenere un rimborso.

La denuncia sul web e i dettagli dei danni

Non avendo ricevuto risposta al reclamo, il passeggero ha pubblicato un post su Reddit per chiedere spiegazioni direttamente alla compagnia. “Le scarpe erano tagliate, le camicie sembravano bruciate e strappate, i boxer erano ridotti a brandelli. La stessa borsa era massacrata. I cavi strappati, il controller del drone ridotto a pezzi”, ha scritto. Alcuni utenti hanno ipotizzato che la valigia possa essersi incastrata sul lato del nastro trasportatore, provocando la rottura della struttura e il danneggiamento del contenuto. Il passeggero sostiene però che la compagnia non abbia mai fornito chiarimenti o aggiornamenti sul rimborso richiesto.

Cosa prevede la normativa e la risposta di Ryanair

Secondo le regole della Civil Aviation Authority, le compagnie aeree devono risarcire i passeggeri nel caso in cui il bagaglio venga smarrito, consegnato in ritardo o restituito danneggiato. Il tetto massimo previsto dai regolamenti internazionali è di circa 1.100 euro. Nel caso specifico, dopo la diffusione del post su Reddit e la pubblicazione della storia sulla stampa britannica, Ryanair ha risposto tramite una dichiarazione al Daily Mail, affermando di non poter commentare “un thread infondato”, senza però fornire informazioni sull’eventuale gestione del reclamo.