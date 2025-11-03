Martina Colombari replica al racconto del figlio Achille: “Non so mai come pormi di fronte alla sua fragilità”

L’ex Miss Italia interviene dopo l’intervista di Achille Costacurta, che ha parlato di arresto, tentato suicidio e diagnosi di ADHD: “Prima devo parlarne con lui”.

Le parole di Martina Colombari dopo l’intervista del figlio

Dopo la testimonianza pubblica di Achille Costacurta nel podcast One More Time, anche Martina Colombari ha deciso di intervenire, commentando le dichiarazioni del figlio attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L’ex Miss Italia, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, ha spiegato di aver vissuto “un fine settimana carico di emozioni”, segnato sia dalla competizione televisiva sia dalla diffusione delle parole del figlio, che ha raccontato gli anni più difficili della sua adolescenza. “Con calma ne parliamo, non devo aggiungere altro, però mi piacerebbe confrontarmi. Prima lo faccio con lui”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Non so mai come pormi di fronte a questa sua fragilità”.

Il racconto di Achille Costacurta tra arresto, dolore e rinascita

Nel podcast condotto da Luca Casadei, il giovane ha ripercorso senza filtri le tappe più complesse della sua vita: dalla diagnosi tardiva di ADHD all’arresto per spaccio di droga quando aveva 16 anni, fino ai tentativi di suicidio nel centro penitenziario minorile in cui si trovava detenuto. “Ho visto piangere tante volte mia mamma davanti a me. Mio padre, l’unica volta che gli ho visto scendere una lacrima, è quando mi hanno portato via”, ha raccontato. Le sue parole descrivono un periodo segnato dalla perdita totale di riferimenti emotivi: “Io tutti i giorni chiedevo di fare eutanasia perché non avevo più emozioni, volevo morire”. Una fase buia che ha avuto conseguenze anche sui rapporti familiari, fino alla rottura con entrambi i genitori.

Il rapporto oggi tra Achille e i genitori

Negli ultimi anni, secondo quanto raccontato dal ragazzo, il legame con i genitori è stato ricostruito, soprattutto con la madre, con cui si è riavvicinato progressivamente. Achille ha anche accompagnato Martina Colombari dietro le quinte di Ballando con le Stelle, un gesto che per entrambi ha rappresentato un segnale pubblico di riconnessione. L’ex Miss Italia, da parte sua, ha confermato il desiderio di continuare a sostenere il figlio, ma senza nascondere la difficoltà emotiva che vive come madre: “Non so mai come pormi di fronte a questa sua fragilità”.