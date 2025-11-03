Frontale fatale sulla Mottola-Palagianello: auto disintegrata, nessun sopravvissuto

Sulla statale 100, all’altezza di contrada Dolcemorso, un Fiat Doblò si è schiantato contro un camion che trasportava mezzi meccanici: morti entrambi gli occupanti dell’auto.

La dinamica dello schianto sulla statale 100

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla statale 100, nel territorio di Mottola, a circa duecento metri dallo svincolo per Palagianello. Secondo le prime ricostruzioni, un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici si sarebbe scontrato frontalmente con un Fiat Doblò bianco, distruggendolo completamente. L’impatto si è verificato in un tratto rettilineo con doppia striscia continua, dove i sorpassi sono vietati e il limite di velocità è ridotto. L’urto è stato così violento da rendere irriconoscibile il veicolo più leggero, che si è letteralmente frantumato contro la parte anteriore del camion. I soccorsi sono stati immediati, ma per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorsi e le prime verifiche

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno dovuto operare a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. A causa dello schianto, la statale è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di definizione: gli inquirenti stanno ascoltando i primi testimoni, analizzando le condizioni dell’asfalto e verificando l’eventuale presenza di frenate compatibili con una manovra d’emergenza. Non è escluso che uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Il tratto di strada è considerato da tempo ad alto rischio, tanto da essere definito dagli automobilisti “l’incrocio della morte”, per l’elevato numero di incidenti gravi registrati negli ultimi anni.

Le vittime e il precedente allarme sicurezza sulla 100

Le identità delle due persone decedute non sono state rese pubbliche, in attesa della notifica ai familiari. L’autista del camion sarebbe invece rimasto illeso o ferito in modo lieve. La tragedia riporta l’attenzione sulle condizioni della statale 100, già oggetto di richieste di intervento da parte di residenti e amministratori locali. Il tratto tra San Basilio e Palagianello è stato più volte segnalato per la mancanza di barriere di protezione, per il traffico misto di mezzi pesanti e auto, e per la frequenza di manovre pericolose nonostante la segnaletica. La strada, in passato, era già stata teatro di incidenti mortali,